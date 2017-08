Une journée sportive au profit de Dystrophie musculaire Canada à Thetford Mines

Karting Paintball Thetford, situé au 1 200, 9e Rue sud, à Thetford Mines, organise une grande journée sportive au profit de Dystrophie musculaire Canada qui aura lieu le samedi 26 août prochain. Pour l'occasion, plusieurs activités qui sauront satisfaire petits et grands seront au programme.

PUBLIREPORTAGE

C'est la deuxième année qu'Éric Vachon, directeur général de Karting Paintball Thetford, organise un événement au profit de Dystrophie musculaire Canada. L'an dernier, il avait organisé une course à obstacles et avait amassé près de 1 000 $ pour cette cause. Cette année, son objectif financier est fixé à 2 500 $.

Le karting sera d'ailleurs l'activité phare de la journée organisée par le Club d'activités sportives de Thetford cette année.

Déroulement de la journée

Les participants pourront prendre part à diverses activités qui se dérouleront de 9 h à 17 h au Centre sportif du Karting et Paintball de Thetford Mines le 26 août.

La « Dystromarche », une marche de 5 kilomètres sur une partie de la piste de karting, donnera le coup d'envoi de la journée. L'accès à cette activité sera gratuit et ouvert à tous. Celle-ci aura lieu entre 9 h et 13 h.

La course à obstacles de 6,5 kilomètres, quant à elle destinée aux adultes, comprendra un total de 40 obstacles sur l'entièreté de son parcours. L'activité sera accessible au coût de 40 $ par personne, taxes incluses.

Pour jouer au mini-putt, il faudra débourser 5 $, taxes incluses, par personne. Enfin, les gens intéressés par le karting pourront s'y inscrire au coût de 25 $, taxes incluses, par personne, pour une durée de 15 minutes sur la piste.

Il y aura également plusieurs kiosques de restauration sur place, une maquilleuse pour les enfants et des jeux gonflables, en plus du groupe de musique Les 3 petits cochons qui sera en prestation dès 12 h sur le site.

« Une cause qui nous tient à coeur »

Éric Vachon, directeur général de Karting Paintball Thetford, nous a expliqué qu'aux débuts de l'entreprise, dans les années 2 000, il recevait souvent des demandes de gens en fauteuil roulant qui aimeraient faire du karting. « J'ai décidé, suite aux nombreuses demandes que j'ai reçues à cet égard, de modifier un kart et de l'adapter pour les personnes à mobilité réduite », a-t-il spécifié.

« On a besoin de nos muscles à tous les jours, que ce soit pour marcher, courir ou même pour faire du karting. La mission de Dystrophie musculaire Canada est d'améliorer la vie des personnes atteintes de maladies neuromusculaires. C'est pourquoi j'ai décidé de redonner à cette cause en particulier », a-t-il ajouté.

Notons que ce kart modifié est à la disposition de la clientèle du Karting Paintball Thetford depuis deux étés déjà.

Pour rejoindre Karting Paintball Thetford

Adresse : 1 200, 9e Rue sud, C.P. 302, Thetford Mines, QC, G6G 5T1

Téléphone : 1-418-332-5278

Courriel : info@kartingpaintballthetford.ca

Site Web : www.kartingpaintballthetford.ca

Page Facebook : Karting Paintball Thetford

Il est possible de se procurer des billets pour les différentes activités prévues au cours de la journée du 26 août en se rendant sur le site Web de l'entreprise, ou encore en communiquant au numéro de téléphone mentionné ci-haut.

​Précisons que Karting Paintball Thetford offre aujourd'hui cinq services différents au même endroit, soit le karting, le paintball, les courses à obstacles, le mini-putt de 18 trous et le lance-balle professionnel avec une cage de frappeur.