Hausse de 8 % des nouveaux inscrits au Cégep Beauce-Appalaches

Le Cégep Beauce-Appalaches enregistre cette année une augmentation de 8,4 % de nouveaux étudiants en vue de la rentrée du lundi 21 août prochain. Signe que le temps passe vite, ce sont les milléniaux, ces enfants nés en l’an 2000, qui font leur entrée au sein du réseau collégial cette année.

Le Cégep Beauce-Appalaches et ses deux centres affiliés, soit le Centre d'études collégiales de Lac-Mégantic et le Centre d'études collégiales de Sainte-Marie, comptent 879 nouveaux inscrits cette année, par rapport à 811 l’année dernière. La clientèle totale du Cégep augmente donc de 2,8 %, passant de 1 583 étudiants l’année dernière à 1 627 cette année. Notons que ce nombre pourrait varier légèrement avec les inscriptions ou les désistements tardifs.

Le secteur technique compte 902 inscrits et le préuniversitaire, 604. Le Tremplin-DEC en accueille pour sa part 121. Le programme qui compte le plus d’inscrits est celui de sciences humaines (295). Il est suivi par ceux d’éducation spécialisée (262), de sciences de la nature (177), de comptabilité et gestion (137), de soins infirmiers (118) et de génie civil (100).

L'expansion du Centre d’études collégiales de Sainte-Marie continue par ailleurs de dépasser les attentes les plus optimistes. La hausse de la clientèle totale atteint 16 % (198 en 2017 par rapport à 171 en 2016). La hausse de nouveaux inscrits atteint quant à elle les à 29 % (133 versus 103).

La clientèle totale du centre de Saint-Georges enregistre une légère augmentation, soit 1 320 cette année versus 1 315 l’année dernière. Celle du centre de Lac-Mégantic est en hausse de 12 % (109 versus 97).

Soulignons que les filles composent 63 % de la clientèle du Cégep Beauce-Appalaches.

Travaux

Les travaux de modernisation des laboratoires de soins infirmiers des centres de Saint-Georges et de Lac-Mégantic tirent à leur fin. Ils accueilleront bientôt deux mannequins simulateurs de type « haute fidélité », qui permettront aux étudiants de pratiquer des interventions collées sur la réalité.

Chaque mannequin sera installé dans une reproduction de chambre d’hôpital. Une salle de contrôle permettra aux enseignants de préparer, superviser et filmer les simulations. Ils pourront ensuite les revoir et les analyser avec les étudiants. Les travaux et l’acquisition des équipements ont nécessité un investissement d’environ 620 000 $.

Le stationnement S-3 situé derrière les résidences, le long de la 116e Rue, a subi une cure de rajeunissement de 130 000 $ (pavage et éclairage).

Des travaux de réfection sont en cours dans le hall principal du Cégep. L’endroit sera rajeuni à partir d’un concept développé par une équipe composée d’étudiants de design d’intérieur du Cégep et de l’École supérieure de design des Landes en France. Les gens pourront déambuler dans le nouveau hall à la fin du mois de septembre.