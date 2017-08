Près de 200 coureurs sont attendus à la 4e édition du Triathlon du Lac-Poulin

Réalisé au profit de la Fondation Santé Beauce-Etchemin, l’édition 2017 du Triathlon du Lac-Poulin se tiendra le samedi 19 août prochain et devrait accueillir pas loin de 200 sportifs qui viendront dépasser leurs limites pour favoriser l’acquisition d’équipements médicaux prioritaires.

L’évènement comprendra une course de 750m de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Le départ des nageurs sera donné à 10h sur le terrain faisant face à l’OTJ, sur la rue Vallée. Les participants, attendus dès 7h30, pourront bénéficier d’un barbecue d’après-course, offert à tous à l’issue des épreuves, dont l’arrivée est prévue vers 14h. Les coureurs sont invités à confirmer leur présence d’ici au vendredi 18 août à midi. Pour plus d’informations, il est possible d’appeler Émilie Pépin au 418-228-2031, poste 37936 ou de se rendre sur le site internet www.triathlonlacpoulin.com.