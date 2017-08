Samuel Poulin nommé porte-parole de la Semaine québécoise du traumatisme craniocérébral

L'attaché de presse de la Coalition avenir Québec, Samuel Poulin, a été nommé le porte-parole national de la 15e Semaine québécoise du traumatisme craniocérébral (TCC) qui aura lieu du 15 au 22 octobre.

Le Beauceron, dont le père a été victime de grave traumatisme crânien en 2011, aura pour tâche de faire connaître davantage le TCC ainsi que la cause du Regroupement des associations des personnes TCC du Québec (RAPTCCQ). « Au-delà de la semaine, le TCC est quelque chose qui dure toute une vie. Nous voulons faire connaître la cause du TCC maintenant, pendant et après la Semaine. Nous avons choisi M. Poulin, car il comprend notre réalité. Il s'agit d'un porte-parole efficace, redoutable, mais surtout, qui parle avec franchise et porte les valeurs familiales. Étant membre d'une famille ayant vécu le TCC, il est en mesure de partager son histoire et de donner le soutien aux nombreuses familles », affirme la présidente du Regroupement, Nicole Tremblay, dont la fille a également subi un traumatisme crânien.

De son côté, M. Poulin affirme avoir accepté le rôle de porte-parole pour les 100 000 Québécois qui vivent avec un TCC. « Un accident de voiture, un accident de travail, une chute dans les escaliers, les raisons sont nombreuses d'avoir un TCC. Il s'agit de trois lettres qui changent une vie à jamais. Il faut en parler tout au long de l'année et apporter un soutien aux nombreuses familles », soutient-il.

« Mon père a eu un bête accident en 2011. En quelques secondes, sa vie a changé et la nôtre aussi. C'est grâce à l'appui de professionnels, mais aussi grâce à des valeurs familiales fortes d'entraide que nous sommes passés au travers. Aujourd'hui, il faut redonner et sensibiliser le plus souvent possible », poursuit-il, ajoutant qu'il prévoit faire une tournée du Québec pour sensibiliser les gens à la cause.