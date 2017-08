Un lav-o-don au profit du Mouvement Léony Hébert à Sainte-Marie

Les pharmaciennes Émilie Chouinard et Claude Roy tiendront un lav-o-don ce dimanche, de 10h à 16h, afin d'amasser de l'argent au profit du Mouvement Léony Hébert.

L'événement aura lieu dans le stationnement de leur pharmacie, associée à Jean Coutu, située sur le boulevard Vachon à Sainte-Marie. « Nous souhaitons nous impliquer personnellement dans l'organisation d'une activité en vue d'amasser des fonds pour une cause qui nous touche. Étant deux jeunes mamans, le Mouvement Léony Hébert et la passion de sa fondatrice nous rejoignent tout particulièrement », affirme Mme Chouinard.

« Nous invitons la population à faire étinceler son véhicule pour cette belle cause qui mérite d'être connue. Nous espérons évidemment amasser le plus de dons possible. Nous avons d'ailleurs mis en place un système qui nous permet de diminuer le temps d'attente au maximum et de laver trois véhicules à la fois », ajoute Mme Roy.

D'autres activités figurent au programme de la journée. Il y aura entre autres de la musique, des ballons et du maquillage pour les enfants. Aussi des hot-dogs seront vendus sur place au coût de 1 $.

« Nous invitons donc la population à venir encourager le Mouvement Léony Hébert tout en s'amusant », concluent-elles.

Rappelons que le Mouvement vient en aide aux femmes enceintes qui ont besoin de soutien au niveau matériel et social. De plus, il comporte un volet communautaire depuis deux ans. En effet, il offre un soutien matériel, social et alimentaire à toute personne vivant une situation précaire. En retour, ces personnes doivent donner du temps de bénévolat.