La CSBE accueillera 17 169 élèves du préscolaire au secondaire pour la rentrée scolaire 2017

À l’occasion de la rentrée scolaire du 29 août prochain, la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE) accueillera 17 169 élèves du préscolaire à la fin du secondaire. Cela représente une augmentation de 191 élèves par rapport à l’an dernier, qui est surtout attribuable au secteur primaire.

La clientèle prévue dans les écoles de la CSBE pour l'année scolaire 2017-2018 se répartit en quatre niveaux. Les programmes de Passe-Partout, multiâges et maternelle 4 ans accueilleront cette année 1 195 élèves, soit 67 de moins que l’an dernier.

À la maternelle 5 ans, 1 435 élèves y feront leur entrée, soit 39 de moins que l’an dernier

Enfin, 8 715 élèves feront leur entrée au primaire cette année, soit 208 de plus que l’an dernier, et 5 824 élèves au secondaire, soit 88 de plus que l’an dernier.

Il s’agit des inscriptions en date d’aujourd’hui, mais ce n’est que le 30 septembre 2017 que les chiffres officiels de fréquentation pour l’année en cours seront connus. Notons que dans le tableau qui précède, les différences avec l’an dernier ont été calculées par rapport aux chiffres officiels du 30 septembre 2016.

Dans les secteurs de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes, il ne nous est pas possible à ce moment-ci d’avoir une estimation précise de la fréquentation scolaire en 2017-2018. Mentionnons toutefois que pour la formation professionnelle, on compte jusqu’à présent 466 nouvelles admissions pour l’automne, en plus des 472 élèves qui seront de retour pour terminer leurs études professionnelles. Quant à l’éducation des adultes, on s’attend à y accueillir environ 4 184 personnes, dont le nombre d’heures de cours total équivaudrait à 897 élèves à temps plein.

Le personnel de la CSBE est fin prêt à accueillir la clientèle pour l’année 2017-2018, année qui sera notamment marquée par la mise en place de trois maternelles 4 ans, qui s’ajoutent aux deux qui existaient déjà à Saint-Martin et Saint-Gédéon. Les trois nouvelles maternelles 4 ans seront situées à Saint-Narcisse, Saint-Éphrem et La Guadeloupe. Au total, 49 élèves profiteront de ce service cette année.

Comme les autres commissions scolaires, la CSBE s’affairera par ailleurs à la mise en œuvre de la Politique de la réussite éducative du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES). « Cette politique fixe entre autres plusieurs objectifs chiffrés concernant le taux de diplomation et de qualification, qui devra être de 85 % d’ici à 2030, la qualité de la langue française, la réussite scolaire, etc. », explique le directeur général de la CSBE, M. Normand Lessard. Le plan stratégique de la commission scolaire devra être remplacé d’ici au 30 juin prochain par un Plan d’engagement vers la réussite qui intègrera les objectifs de la nouvelle politique.

Quant au président de la CSBE, M. Charles-Henri Lecours, il se réjouit de constater que la nouvelle année s’amorce dans un contexte de réinvestissement en éducation. « En plus des nouvelles maternelles 4 ans, on a vu des annonces touchant nos écoles, comme c’est le cas à Sainte-Hénédine, à Scott, à Notre-Dame-des-Pins et à l’école primaire l’Éveil de Sainte-Marie », affirme M. Lecours, qui note que d’autres projets sont sur la table de travail à la CSBE.