Un Teen Burger pour soutenir la Société canadienne de la sclérose en plaques

Le restaurant A&W de Saint-Georges fera partie des succursales qui prendront part au « Rendez-vous A&W pour stopper la SP » le 24 août prochain, un événement annuel dont le but est d'amasser des fonds pour la Société canadienne de la sclérose en plaques (SCSP).

Pour chaque Teen Burger vendu, l'entreprise remettra 2 $ à la Société. Des tirelires seront également posées près des caisses pour encourager les gens à faire un don à la SCSP. De plus, l'entreprise remettra 2 $ à l'organisme chaque fois que la version anglaise de sa vidéo consacrée au « Rendez-vous A&W pour stopper la SP » sera partagée sur Facebook, jusqu'à une concurrence de 40 000 $. Mentionnons qu'à l'échelle nationale, l'objectif est de 2 M$.

En neuf ans, la campagne a récolté environ 9 M$ au Canada. « Nous nous réjouissons de la grande générosité dont font preuve chaque année les membres de la famille A&W et leurs invités en unissant leurs efforts aux nôtres pour sensibiliser les gens à la SP et venir en aide aux personnes touchées par cette maladie. [...] L'importante contribution apportée jusqu'à présent par notre partenaire A&W dans le cadre de cette campagne nous a aidés à financer des travaux de recherche axés sur la SP et ses traitements ainsi que des programmes de services qui ont permis d'améliorer la qualité de vie de dizaines de milliers de Canadiens », affirme la présidente du conseil d'administration de la Société canadienne de la sclérose en plaques, Valerie Hussey.

Pour sa part, le président et chef de la direction des Services alimentaires A&W du Canada, Paul Hollands, se réjouit de l'ampleur qu'a prise l'événement au fil des ans. « C'est grâce à la grande détermination de nos exploitants, de nos employés et de nos clients que les personnes qui ont la SP pourront bénéficier des retombées de la recherche et recevoir le soutien dont elles ont besoin », dit-il.

La porte-parole de la journée et joueuse de soccer qui a remporté deux médailles de bronze aux Jeux olympiques avec l'équipe canadienne, Christine Sinclair s'est dite ravie de participer à la campagne. « J'ai toujours voulu agir pour soutenir la cause des gens qui, comme ma mère, vivent avec la sclérose en plaques. Je pense que ma participation [à cet événement] est un excellent début », mentionne-t-elle.

Le Canada est le pays ayant le plus haut taux de gens atteints par cette maladie dont on ignore la cause et pour laquelle il n'existe pas de remède. Elle touche trois fois plus les femmes que les hommes et une personne sur 340 en souffre.