Près de 25 personnes présentes au Méga Yoga pour la petite Katou à Beauceville

La Fondation Veilleux et fille avait donné rendez-vous à 9h à l’île Ronde pour permettre aux amateurs de fitness de venir se dépenser au cours d’une matinée dédiée aux saines habitudes de vie à Beauceville. Il s’agissait, après le tournoi de balle donnée du mois de juin dernier, de la 2e activité bénéfice organisée pour venir en aide à la famille de la petite Katou.

Pour une 2e année, la Fondation Veilleux et filles avait annoncé qu’elle viendrait en aide à la petite Katia Labranche, âgée de 10 ans, et à sa famille. Chaque année, cet organisme à but non lucratif a décidé de venir en aide à une famille particulière vivant un deuil ou comptant certains de leurs proches atteints d’une maladie grave.

C’est la famille de la petite Katou qui avait été sélectionnée cette année, pour leur permettre de s’acheter une voiture adaptée pour conduire la petite fille souffrant d’une déficience intellectuelle. Affectée par un âge mental de 12 mois et un âge moteur d’environ 18 mois, la petite fille apprécie en effet particulièrement les balades en voiture, qui, selon sa famille, l’apaise et la font sourire.

C’est ainsi qu’en plus du tournoi de balle donnée du mois de juin et de la soirée-bénéfice qui se tiendra à l’automne, la Fondation Veilleux et fille a organisé ce samedi une activité de Méga Yoga comprenant une séance de zumba à 9h30 avec Magaly Létourneau, puis une séance de Kundalini Yoga à 10h45 avec Sylvie Rodrigue. À 12h, un dîner conférence sur les mythes et réalités des saines habitudes de vie se tenait pour finir, avec Alexandre Hamann.