Petits et grands mettent la main à la terre pour embellir Saint-Éphrem

Une centaine d'arbres et d'arbustes ont été plantés autour de l'église de Saint-Éphrem dans la matinée du dimanche 20 août par des bénévoles motivés qui n'ont pas hésité à retrousser leurs manches pour commémorer dignement les 150 ans du Canada.

À la sortie de la messe, aux alentours de 10h, les fidèles ont eu la surprise de voir les environs de l'église transformés grâce à l'implication de nombreux bénévoles engagés aux côtés du comité d'embellissement de Saint-Éphrem. Ce dernier était parvenu cette année à recevoir une subvention du programme Canada 150 d'Arbres Canada, consistant à célébrer le 150e anniversaire de la Confédération à travers 150 plantations d'arbres partout dans le pays.

Cette célébration devait souligner les Premières nations et symboliser « la croissance, la force, la durabilité, l'espoir et la paix ». Grâce à ce projet rendu possible par l'appui du gouvernement du Canada, une centaine d'arbres et d'arbustes de toutes sortes ont ainsi été plantés sur les abords de l'église. Petits et grands étaient présents ce matin pour donner un coup de main au projet et contribuer dans la bonne humeur à l'embellissement du centre-ville.