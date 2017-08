La CSBE facilite l'accès aux informations sur le transport scolaire

La Commission scolaire Beauce-Etchemin (CSBE) a lancé un nouvel outil en ligne pour que ses élèves et leurs parents puissent trouver facilement l'information concernant leur transport scolaire.

Nommé « Trouver mon autobus », cet outil indique si l'élève a droit au transport scolaire, son circuit d'autobus ainsi que l'heure et le lieu d'embarquement et de débarquement.

Pour se faire, il suffit de se rendre sur le site monautobus.csbe.ca, qui est aussi accessible via le site de la CSBE, et d'y rentrer le numéro de fiche de l'élève, que l'on trouve sur la confirmation d'inscription et sur les bulletins scolaires, ainsi que le code postal de la résidence.

La CSBE ajoute que « pour tout ajout ou correction aux informations concernant un élève, il faut contacter l'école ».