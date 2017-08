Plus de 300 personnes observent l'éclipse solaire à Saint-Georges

Voir la galerie de photos

Plus de 300 personnes se sont réunies dans le stationnement du IGA familles Rodrigue et Groleau à Saint-Georges cet après-midi, afin d'observer l'éclipse solaire partielle qui avait lieu entre 13 h 27 et 15 h 51.

Pour l'occasion, un total de 250 lunettes d'observation ont été distribuées aux Beaucerons vers 11 h 30 ce matin. Précisons que les personnes qui n'avaient pas de lunettes pouvaient tout de même observer le phénomène par le biais d'un des trois télescopes fournis par le Club d'astronomie de Saint-Georges, ou encore en regardant l'un des trois écrans d'ordinateurs qui diffusaient l'éclipse en direct sur place.

Benoît Bélanger, vice-président de ce club d'astronomie, s'est occupé d'expliquer les différentes composantes de l'éclipse solaire partielle aux gens durant tout l'après-midi, lorsqu'ils observaient le tout dans le télescope.

À noter que le Club d'astronomie de Saint-Georges fournira à EnBeauce.com des photos de l'éclipse solaire prochainement. Il faudra rester à l'affût sur nos médias sociaux ainsi que sur notre quotidien Web afin de pouvoir les consulter.

Éclipse solaire totale en 2024

Une éclipse solaire totale sera visible à Saint-Georges en 2024. « La ville de Saint-Georges se trouve directement dans la trajectoire de l'éclipse solaire qui se produira dans 7 ans », a précisé M. Bélanger. « L'éclipse solaire totale ne sera pas entièrement visible à Sainte-Marie par exemple, ni à Jackman. C'est vraiment à Saint-Georges que ça va se passer », a-t-il ajouté.

Benoît Bélanger nous a également mentionné qu'un tel phénomène représentait une opportunité d'affaires en or pour l'industrie touristique de la région. « Avec le Club d'astronomie, on commence déjà à contacter les hôtels des environs afin qu'ils soient prêts à accueillir une plus grande clientèle qu'à l'habitude pendant les jours précédant et suivant cette éclipse », a-t-il expliqué.

Précisons que l'éclipse solaire totale aura lieu lors du lundi 8 avril 2024.