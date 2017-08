Triathlon du Lac-Poulin : près de 23 000 $ pour la Fondation Santé Beauce-Etchemin

Près de 23 000 $ ont été amassés pour la Fondation Santé Beauce-Etchemin lors de la quatrième édition du Triathlon du Lac-Poulin.

En tout, 172 personnes ont pris part à cet événement sportif composé 750 m de nage, de 20 km de vélo et de 5 km de course à pied. Mentionnons qu’il était possible de remplacer le volet natation par une course de 2,5 km. « Les dons amassés iront à l’acquisition d’équipements médicaux requis pour soigner les malades. Alors merci de nous aider à faire une différence. Grâce à votre appui, nous pouvons de façon concrète et immédiate améliorer la qualité des soins et services de santé dispensés chez nous, en Beauce-Etchemin », a indiqué la présidente de la Fondation et mairesse de Lac-Poulin, Manon Veilleux.

Le comité organisateur tient d’ailleurs à féliciter tous ceux et celles qui y ont participé. « Bravo à tous les participants d’avoir relevé ce défi d’envergure et merci à tous les membres du comité organisateur pour leur implication. Nous compilerons les dernières données, mais sachez que c’est grâce à la participation et à la collaboration de tous que nous parvenons à obtenir un tel succès », a mentionné le président du comité organisateur, Dominic Drouin.

Voici les trois premières positions pour chacune des catégories :

Triathlon individuel

Masculin :

Félix Guevremont Nicolas Montminy Louis-Jérôme Doyon

Féminin :

Maïté Galipeau-Théberge Florence Lavoie-Deraspe Valérie Bazin

Junior masculin :

Victor Veilleux



Junior féminin :

Maude Lapierre Anabelle Loignon Corinne Busque



Duathlon individuel

Masculin :

Stéphane Lessard Charles Pagé Jean-Christophe Avard

Féminin :

Élisabeth Bisson Denise Dubeau Johannie Boucher

Junior masculin :

Eliott Paquet Matis Poulin Sébastien Roy

Triathlon par équipes

Indigo (Raphaele Bélanger-Garnier, Antoine Delepine et Keven Bédard) Jacob Gauvin, Marc-Édouard Gagnon et Lucie Bérubé Manac (Annie Martineau, François Denis et Marc-Antoine Turcotte)

La liste complète des résultats est disponible sur le site de Triathlon, en cliquant ici.