Pierre Poulin raconte son expérience en solo à travers l'Amérique du Nord

Le Beauceron Pierre Poulin, qui a parcouru le Canada et les États-Unis au volant de sa moto Yamaha dans le but d'amasser des dons pour la recherche sur les maladies du coeur, a terminé son expédition le 3 août dernier. EnBeauce.com l'a rencontré, cinq jours après son retour en Beauce, pour en apprendre davantage sur son aventure en solo intitulée « À moto pour le coeur ».

Pierre Poulin, de Saint-Georges, s'était donné le défi de parcourir 21 500 kilomètres en 21 jours à travers le Canada et les États-Unis. Il a effectué son grand départ lors du samedi 15 juillet dernier à Saint-Georges, et est revenu à la maison un jour plus tôt que ce qu'il avait à son itinéraire, soit le jeudi 3 août. Il a finalement effectué un total de 22 293,9 kilomètres en 20 jours.

« J'aimerais tout d'abord prendre le temps de remercier tous ceux et celles qui m'ont aidé et supporté de près ou de loin, soit par vos conseils, votre aide matérielle, etc. avant mon départ », a confié M. Poulin aux gens qui le suivent sur sa page Facebook « À Moto Pour Le Coeur / By Motorcycle for the Heart » le 5 août dernier, à 9 h 57. « Aussi, à tous [ceux] qui m'ont suivi et encouragé durant mon voyage, je crois que c'est [votre] énergie qui m'a permis de réussir sans trop de difficulté. Merci [également] pour votre générosité », a-t-il ajouté.

Objectif financier

Un montant de 2 550 $ a été amassé pour la cause jusqu'à maintenant, par le biais du site Web 1001 causes, et 90 $ a été remis à Pierre Poulin en personne, pour un total de 2 640 $.

L'objectif financier initial était fixé à 0,10 $ du kilomètre, pour un montant total de 2 150 $. Comme ce montant a été dépassé rapidement, Pierre Poulin s'est donné un nouvel objectif de 3 225 $, ce qui représente 0,15 $ du kilomètre parcouru pendant son périple à travers l'Amérique du Nord.

Précisons qu'il reste 14 jours avant la fin de cette campagne de financement, au terme de laquelle M. Poulin dévoilera la ou les fondations de la région auxquelles il remettra l'argent amassé. Il est donc toujours possible de faire un don à la cause des maladies du coeur en se rendant au www.1001causes.com.

Pour écouter l'intégralité de l'entrevue audio que nous a accordée Pierre Poulin lors du mardi 8 août dernier, et ainsi en apprendre davantage sur les hauts et les bas de son expérience, il suffit de cliquer sur la vidéo ci-dessus.

À noter que toutes les photos qui se trouvent dans la galerie ci-bas ont été prises par Pierre Poulin pendant son voyage de 20 jours et ensuite partagées sur sa page Facebook.