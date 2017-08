Vente de garage communautaire au complexe sportif Matra de Saint-Martin

Le complexe sportif Matra de Saint-Martin accueillera, le 9 septembre prochain, de 8h à 16h, une vente de garage communautaire qui se tiendra au profit de la corporation Le Centre du troisième âge Saint-Martin, résidence d’hébergement pour les aînés en perte d’autonomie.

L’activité est organisée avec le soutien de la Municipalité de Saint-Martin, la FADOQ Saint-Martin, le Cercle des filles d’Isabelle Louise Molé, le Cercle des dames fermières de Saint-Martin ainsi que les Chevaliers de Colomb. Œuvre paroissiale, la corporation sans but lucratif Le Centre du troisième âge Saint-Martin inc. a pour objectif la sauvegarde et le développement des services de proximité dans la municipalité.

Plus d’informations en appelant au 418-382-5343 pour la location d’une table ou au 418-382-5452 pour plus de renseignements.