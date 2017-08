Une Beauceronne souhaite rapatrier le corps de son père au Québec

Angélique Villeneuve-Veer, tout juste âgée de 23 ans, a récemment perdu son père des suites d'une crise cardiaque. Décédé lors d'un voyage à Cuba, les frais encourus pour rapatrier le corps du défunt Gustave Villeneuve au Québec sont de l'ordre de 10 000 $. La jeune femme en appelle donc à la générosité de la population beauceronne, afin qu'elle puisse dire un dernier aurevoir à son père.

Résidente de Saint-Georges depuis une vingtaine d'années, Angélique Villeneuve-Veer a fêté ses 23 ans lors du vendredi 18 août dernier. C'est le jour d'ensuite, soit le 19 août, qu'elle a appris le décès de son père par sa grand-mère. « Mon père, [qui nous a quitté le 18 août], n'avait aucun antécédent [médical] et était en pleine forme avant son départ », a-t-elle expliqué.

Ses parents, qui étaient partis en voyage à Cuba, devaient revenir au pays dans les prochains jours. Selon les dires d'Angélique, ceux-ci avaient une assurance-voyage afin d'être protégés pour toute éventualité. « Un décès n'est jamais facile à gérer, mais lorsque cela se produit a l'étranger, les choses sont, croyez-moi, beaucoup plus complexes », a mentionné la jeune femme de 23 ans. .

« Nous avons besoin de 10 000 $ afin de couvrir les frais de l'embaumement, du transport et des frais médicaux », a précisé Angélique. Comme la somme couverte par les assurances de ses parents est minime et ne permet pas de couvrir la totalité de dépenses pour rapatrier le corps de son père au Québec, Angélique Villeneuve-Veer a alors lancé une campagne de financement pour aider sa famille financièrement dans ce processus.

Visiblement touchée du soutien des gens, à peine 24 heures après le lancement de sa campagne, la jeune femme a tenu à remercier tous les généreux donateurs par le biais de ses réseaux sociaux. « Ce matin, en me réveillant, je me suis rendue sur la site de la campagne de financement pour mon père afin de voir combien d'argent a été amassé depuis hier pour le ravoir près de moi », pouvait-on lire sur la page Facebook d'Angélique le 21 août dernier, à 10 h 08. « Je suis touchée par chacun des dons que je vois sur le site. Nous avons actuellement atteint plus de 25 % de l'objectif total et ça ne cesse d'augmenter », a-t-elle renchéri.

Sa cousine, Émilie Simard Veer, qui nous a contacté à ce sujet, souhaite elle aussi demander le soutien financier de la population suite au décès de son parrain. « La visibilité est [difficile] à obtenir », a-t-elle mentionné à EnBeauce.com. « Je sais que la solidarité est l'une des qualités des membres de la communauté beauceronne. Toute aide serait appréciée », a-t-elle ajouté.

Comment contribuer à cette campagne

Il suffit de se rendre sur la plateforme One Dollar Gift afin d'effectuer un don et ainsi venir en aide à la famille Villeneuve-Veer.

Au moment d'écrire ces lignes, 3 961 $ ont été amassés pour la campagne « Rapatrier le corps de mon père », sur un objectif financier de 10 000 $. Un total de 109 donneurs ont contribué à recueillir ce montant.

Précisons qu'il sera encore possible de faire des dons pour cette campagne, qui a été lancée le dimanche 20 août dernier, pendant les 28 prochains jours.