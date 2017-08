Des verrous de pontet distribués en Beauce pour prévenir le suicide

Dans le cadre de la 15e Journée mondiale de prévention du suicide, qui aura lieu le 10 septembre 2017, une distribution gratuite de verrous de pontet aura lieu entre les 26 août et 23 septembre prochains dans plusieurs villes en Beauce et dans les Etchemins. Cette distribution a pour objectif de sensibiliser la population de la Chaudière-Appalaches à l’entreposage sécuritaire des armes à feu.

À lire également : Distribution de verrous de pontet lors de la Journée mondiale de prévention du suicide le 8 septembre (2016)

Cette 11e distribution consécutive de verrous de pontet dans la région vise à sensibiliser la population aux risques que présentent les armes à feu, ainsi qu'à l’importance de l’entreposage sécuritaire afin de prévenir les accidents, les suicides et les homicides.



Des policiers et des intervenants en prévention du suicide du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Chaudière-Appalaches (CISSS-CA) seront sur place lors des différentes journées de distribution, afin de faire connaître les ressources d’aide disponibles et de renseigner les visiteurs sur l’installation du verrou, sur le maniement, l’entreposage et le transport sécuritaire des armes à feu.



Précisons que ce simple dispositif de sécurité permet de neutraliser une arme à feu en empêchant d’actionner la détente. Limiter l’accès aux moyens de s’enlever la vie, en installant un verrou de pontet et en entreposant correctement les armes à feu et les munitions, est reconnu comme étant une méthode efficace pour réduire les décès par suicide par plusieurs organisations mondiales et internationales. L’entreposage sécuritaire des armes à feu réduit le nombre de décès par suicide et prévient le passage à l’acte chez les personnes vulnérables.

Pour obtenir un verrou de pontet

Les personnes qui se présenteront à l’un des stands d’information pourront recevoir un verrou de pontet. À noter qu'un seul verrou sera distribué par personne, jusqu’à épuisement des quantités disponibles.



En Beauce, les journées de distribution des verrous de pontet auront lieu :

le jeudi 7 septembre, à Tring-Jonction (de 18 h à 20 h au Marché de variétés MC, situé au 230, rue Notre-Dame)

le vendredi 8 septembre, à Sainte-Marie (de 16 h à 20 h au Pronature, situé au 1056, boulevard Vachon Sud)

et le jeudi 14 septembre, à Saint-Georges (de 18 h à 20 h au Bon Marché Bernard, situé au 12 535, 1re Avenue).

En ce qui concerne la distribution dans les Etchemins, elle aura lieu lors du :

samedi 26 août à Saint-Louis-de-Gonzague (de 13 h à 16 h au Festival de la Chasse de Saint-Louis, situé au 108, de l’Église) ainsi que

le samedi 23 septembre (de 9 h à 12 h au Ranch du Chasseur, situé au 1 805, 8e Rue).

Le CISSS-CA souhaite rappeler à la population que, pour toutes situations de crise suicidaire, il est possible de parler avec un intervenant social, 24 heures par jour et 7 jours sur 7, en composant le 1-866-277-3553.