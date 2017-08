Un enseignant du CBA séjourne au Gabon en tant que professeur invité

L’enseignant de sociologie du Cégep Beauce-Appalaches, Patrick-Antoine Nlep, a séjourné à titre d’enseignant invité dans deux institutions d’enseignement supérieur de Libreville au Gabon du 27 mai au 12 juin derniers.

Sur place, il a traité avec les étudiants et les enseignants gabonais du phénomène de la radicalisation et des stratégies pour y faire face. Il a aussi discuté avec eux de la place de la culture dans la pratique des soins de santé.

La mission de Patrick-Antoine Nlep en Afrique centrale a été rendue possible grâce à une subvention de 3000 $ du programme de mobilité enseignante collégiale de la Fédération des cégeps. La direction et le syndicat des enseignants du Cégep, ainsi que le département de sociologie de l’Université de Libreville, ont également apporté leur contribution.

À l’Université Omar Bongo, Patrick-Antoine Nlep a parlé de religion et de modernité en présentant l’expérience québécoise de lutte contre la radicalisation. Devant les finissants de l’Institut national de formation d’action sanitaire et sociale, il a traité de culture dans la pratique des soins et stratégies d’intervention en santé mentale en comparant les approches québécoises et gabonaises.

« Les sociétés modernes et moins modernes connaissent la montée des fondamentalismes religieux dont la résultante est le phénomène de la radicalisation », souligne Patrick-Antoine Nlep. « Nombre de ces mouvements extrémistes se retrouvent en Afrique. La mission a permis de partager avec les étudiants et enseignants gabonais le regard québécois sur les stratégies pour y faire face, sachant que Montréal est doté d’un centre de référence en matière de prévention de la radicalisation menant à la violence », ajoute-t-il.

Le séjour de l’enseignant au Gabon lui a également permis d’échanger sur la place de la culture dans les soins de santé. Selon lui, les systèmes de santé ont de plus en plus pour objectif de dépasser la simple approche biomédicale dans la pratique de soins, pour adopter une approche plus globalisante ou holistique qui tient compte de toutes les dimensions de l’être humain, notamment la dimension culturelle.

Précisons que Patrick-Antoine Nlep enseigne la sociologie au sein du programme de sciences humaines du Cégep Beauce-Appalaches depuis sept ans. Sa mission au Gabon a contribué au rayonnement international de l’institution.