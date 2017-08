Une journée de prévention organisée par la SQ à Sainte-Marie

Une journée 9-1-1 sera organisée par la Sûreté du Québec (SQ) le samedi 26 août, de 12h à 15h, au Centre Caztel de Sainte-Marie.

Le but de cet événement est de « faire découvrir la sécurité routière et de créer des liens entre les services d'urgence et les citoyens », indique la SQ par voie de communiqué.

Des véhicules de police et du Service de sécurité incendie de Sainte-Marie seront sur place, de même que des kiosques de prévention pour la sécurité routière et la sécurité incendie.

De plus, « des simulations de distraction au volant, dans un circuit fermé, seront réalisées par l'école de conduite de Sainte-Marie », ajoute-t-on.