Choix de sorties et activités du 24 au 30 août 2017

Jeudi 24 août

Les oeuvres de l'exposition « La longue galerie » sont présentées dans les vitrines des commerces de la 1re Avenue jusqu'au 3 septembre. Un total de 26 artistes exposent leurs réalisations dans une trentaine de commerces du centre-ville.

Patinage libre au centre sportif Lacroix-Dutil de 13h à 14h30. L’activité est gratuite. Il est possible d’appeler au 418-228-8155.

La Troupe La Chipie présente la pièce « Les Baronettes : un théâtre musical rétro », dès 20 h, au Théâtre du Ganoué à Saint-Prosper. Plus d’informations au 418-594-5000.

Vendredi 25 août

Le Festi St-Ben de Saint-Benoît allie la culture et le sport au sein de sa programmation de l'édition 2017 qui aura lieu au parc Amikijou. L'horaire complet est disponible sur la page Facebook de l'OTJ de Saint-Benoît.

La série entre le Promutuel Assurance de la Rive-Sud et les Jarrets noirs de Beauce se transportera au Centre sportif Lacroix-Dutil. L'affrontement aura lieu à compter de 20h.

Le Festival de chasse et de pêche de Saint-Louis-de-Gonzague présentera plusieurs activités dont un spectacle de l'humoriste François Léveillée, des conférences ou encore des défis à relever en équipes. Pour connaître la programmation complète, cliquez ici.

Frampton organise son Festival de la rentrée qui mettra notamment en vedette les Cajuns et Eux-Autres. D'autres activités sont au programme, dont du bubble football. Pour plus de détails, cliquez ici.

Le tournoi « Les 24h de soccer Manac » est de retour cette année au terrain synthétique. L'événement s'amorcera à 18h et se terminera 24 heures plus tard. Rappelons que le but est d'amasser des fonds pour l'Association de soccer mineur de Saint-Georges.

Samedi 26 août

Styx sera en spectacle à Saint-Joseph dans le cadre de la compétition de tir et d'accélération de camions. La prestation du groupe légendaire aura lieu à compter de 20h et sera suivie d'un hommage à Journey.

Karting Paintball Thetford organise une grande journée sportive au profit de Dystrophie musculaire Canada. L'objectif pour cette deuxième édition est fixé à 2 500 $. Plusieurs activités se dérouleront sur place, de 9h à 17h, dont une marche, une course à obstacles, du mini-putt et des courses de karting. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Moisson Beauce offrira de la soupe aux légumes contre une contribution volontaire de 10h à 14h au Grand marché de Saint-Georges. L'événement avait permis d'amasser environ 510 $ l'an dernier.

Le Cléri sport recevra les Olympiques de Drummondville au Centre sportif Lacroix-Dutil pour disputer la troisième rencontre de cette série au meilleur de cinq à compter de 19h.

Un événement de démolition de véhicules aura lieu sur le terrain des Chevaliers de Colomb situé derrière le centre des loisirs de Saint-Éphrem à compter de midi. Plusieurs prix seront tirés parmi les visiteurs, dont une voiture pour participer à la démolition.

Saint-Gédéon présente le Ring de dérapage NAPA à compter de 13h à l'aréna Marcel Dutil. En plus des différentes épreuves automobiles, un tournoi de poches aura lieu.

Un tournoi de balle donnée aura lieu au Centre sportif Lacroix-Dutil au profil de la Fondation au Bercail. L'événement aura lieu de 8h à 21h. Huit équipes prendront part à la compétition amicale.

Dimanche 27 août

Deux pharmaciennes de Sainte-Marie organisent un « lav-o-don » afin d'amasser des fonds pour le Mouvement Léony Hébert. Celui-ci aura lieu de 10h à 16h à la pharmacie Jean Coutu du boulevard Vachon.

Les messes-concerts des artistes de Beauce présentent dès 9h le spectacle de la soprano Evelyne Larochelle, qui sera accompagné de Rebecca, Nadine, Anne-Marie et Arianne Berthiaume aux violons et violoncelles, ainsi que Dominique Gagnon à l'orgue.

La série américaine Empire Super Sprint en sera à une première présence au Québec sur le circuit asphalté de l'Autodrome Chaudière. Des courses des séries Late Model, Semi-Pro, Sport Compact Élite et Sport Compact Amateur complèteront le programme qui s'amorcera dès 11h30.

Les chanteurs Robert Lachance, Michel Laflamme, Florent Morin et Trycia Turcotte concluront les dimanches musicaux de Cumberland avec leur spectacle « Bonheur chanté » qui ont lieu à l'église Saint-Paul-de-Cumberland-Mills à partir de 11h.

L'Accueil en Beauce des nouveaux arrivants (ABNA) organise un pique-nique interculturel à 11h au parc des Sept-Chutes de Saint-Georges afin de faciliter l'intégration des nouveaux arrivants dans la région. Chacun est invité à emporter un plat à partager.

Douze artistes de la région peindront une toile chacun au son de musiques de film sur le terrain de l'église du secteur ouest de Saint-Georges. L'événement, intitulé « A-muz-arts », aura lieu de 13h15 à 15h.

Lundi 28 août

Mardi 29 août

Mercredi 30 août

