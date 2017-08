Les Serres Amara et la Ferme du Chasseur accueilleront le Festival à la ferme 2017

Après une année d’absence, le Festival à la ferme sera de retour du 8 au 10 septembre prochains à Sainte-Hénédine, sur les sites de la Ferme du Chasseur et des Serres Amara, où une programmation variée permettra aux visiteurs de bénéficier de plusieurs activités familiales qui seront autant d’occasions de venir visiter ces deux entreprises agricoles.

Sans parler de la visite des lieux, le Festival offre en effet une gamme d’activités variées dont profiteront les élèves des écoles primaires de Sainte-Hénédine et de Sainte-Marguerite, qui y feront un saut le vendredi 8 septembre prochain. Ce même jour, des ateliers et démonstrations d’équipements agricoles seront présentés aux personnes intéressées tandis qu’à 18h, Chassomaniak sera sur place pour présenter des films de chasse.

Les samedi et dimanche, en plus de la visite des entreprises, divers kiosques permettront aux visiteurs de découvrir les produits régionaux qui seront mis en valeur sur les étals d’un marché alimentaire. Les personnes présentes auront l’occasion de faire la fête le samedi à l’occasion d’un souper méchoui et d’une soirée musique et danse. Le dimanche matin, une messe sous la grande tente se tiendra dans la localité, suivie d’une criée des produits de la terre au profit de la fabrique de Sainte-Hénédine. D’autres activités sont au programme tout le week-end, entre démonstrations culinaires, cours d’hélicoptère et activités familiales diverses.

Offrant des activités uniques de chasse depuis 35 ans, la Ferme du Chasseur met à disposition un territoire giboyeux d’environ 120 acres et une venaison importante de près de 500 têtes de gros gibiers de qualité, du cerf de Virginie au sanglier en passant par le cerf rouge. Quant aux Serres Amara, spécialisées dans la production de tomates patrimoniales, elles en proposent une trentaine de variétés uniques, de formes et de couleurs originales.

Il est possible de découvrir l’ensemble de la programmation en cliquant sur le lien suivant.