Parents d’Anges tiendra son premier Café-Causerie de la rentrée le 5 septembre

La chapelle du centre culturel Marie-Fitzbach accueillera le premier Café-Causerie de la rentrée de l’organisme Parents d’anges Beauce-Etchemins le 5 septembre prochain, à 18h30. La rencontre portera sur le deuil périnatal et son acceptation.

Consistant à perdre un enfant de la conception jusqu’à l’âge de six mois, le deuil périnatal touche environ une grossesse sur cinq, pouvant entraîner l’isolement et l’incompréhension des parents en raison d’un manque de reconnaissance de ce type de deuil. Rappelons que Parents-d’Anges Beauce-Etchemins est un organisme à but non lucratif ayant pour mission de soutenir les personnes touchées par le deuil périnatal et leurs proches et de sensibiliser la communauté à cette réalité.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire sur le site www.parentsdanges.com, par courriel en écrivant à l’adresse pabeauce@gmail.com ou en appelant au 418-957-2060.