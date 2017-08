LE SAVIEZ-VOUS ? | Il y a eu 281 mariages en Beauce en 2016

Selon l'Institut de la statistique du Québec (ISQ), qui a publié son recensement sur la nuptialité à travers la province en 2016 lors du 5 juillet dernier, 21 949 mariages ont été célébrés au Québec l'année dernière, dont 281 en Beauce. Le saviez-vous ?

Environ 21 300 mariages de conjoints de sexe opposé et 700 mariages de conjoints de même sexe ont été célébrés l'an dernier au Québec.

Selon les données provisoires recueillies par l'ISQ, les mariages se font de plus en plus tardivement. L’âge moyen au premier mariage en 2016 atteint 33,4 ans chez les hommes et 31,9 ans chez les femmes. Dans les deux cas, il s’agit d’une hausse d’environ huit ans depuis le début des années 1970.

Ajoutons que 27 % des hommes et 29 % des femmes se marieraient au moins une fois avant leur 50e anniversaire.

Par ailleurs, les mariages célébrés par une personne désignée (ami ou un membre de la famille du couple) continuent de gagner en popularité depuis leur autorisation en 2002 dans la province.

En 2016, 42 % des mariages unissant des conjoints de sexe opposé auraient été célébrés par un ministre du culte, 28 % par une personne désignée, 15 % par un greffier au palais de justice et 15 % par un notaire. Notons que 71 % des unions étaient officialisées par un ministre du culte en 2002.

Quant à la part des mariages célébrés par une personne désignée chez les couples de même sexe, elle s’élève à 43 % en 2016.

Rappelons que tous les résultats mentionnés ci-haut portent sur les données provisoires tirées du bulletin « Coup d’œil sociodémographique », numéro 57, publié le 5 juillet 2017 par l'Institut de la statistique du Québec.

Nombre de mariages par municipalité en 2016

Beauceville : 10

Saint-Éphrem : 8

Saint-Gédéon : 6

Saint-Georges : 56

Saint-Joseph : 32

Sainte-Marie : 18

Scott : 53

À noter que l'ISQ ne recense que les mariages des municipalités de 2 000 habitants ou plus

Nombre de mariages par MRC en 2016

Dans la région administrative de la Chaudière-Appalaches :

Beauce-Sartigan : 103

La Nouvelle-Beauce : 125

Robert-Cliche : 53

Précisons que les mariages sont répartis selon la MRC dans laquelle a lieu la célébration.

Sachant qu'en 2016, il y avait 52 794 habitants dans la MRC Beauce-Sartigan, 37 457 habitants dans la MRC de La Nouvelle-Beauce et 19 581 habitants dans la MRC Robert-Cliche, pour un total de 109 832 habitants en Beauce, et considérant que chaque mariage implique deux citoyens, on peut donc affirmer que c'est 0,51 % de la population beauceronne qui s'est mariée l'an dernier.

Il est possible de consulter le site Web de l'Institut de la statistique du Québec pour en apprendre davantage sur le taux de nuptialité dans la province.