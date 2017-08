L'Assiettée beauceronne célèbre ses 25 ans lors de sa dégustation de vins et fromages

L’Assiettée beauceronne a souligné ses 25 ans lors de son événement de dégustation de vins et fromages qui a eu lieu hier au Georgesville, à Saint-Georges.

Cette activité annuelle permet d’amasser en moyenne 25 000 $ et constitue l’une des plus importantes campagnes de financement de l’organisme qui œuvre pour servir des repas chauds aux personnes dans le besoin. Près de 225 personnes y ont pris part hier soir.

Au cours de ces 25 ans, l’Assiettée beauceronne a d’ailleurs servi plus de 500 000 repas alors que la moyenne annuelle des dernières années s’élève à environ 28 000. En plus d’offrir des repas, l’organisme s’est aussi donné une mission d’écoute et de prévention. « Nous les référons aussi à des spécialistes qui peuvent les aider à régler leur problème, à un médecin par exemple s’il s’agit d’un problème de santé », a expliqué la directrice générale, Suzanne Labbé.

Au cours de la soirée, l’un des membres fondateurs, Carol Morin, a pris la parole devant l’assistance pour raconter la création de l’Assiettée beauceronne et quelques anecdotes sur les moments qui ont marqué ce premier quart de siècle. « Ayant débuté en 1992 dans les locaux du Bercail, un organisme qui était fermé, faute de liquidité, l’Assiettée a tout rénové et mis en place. À la suite de tout le travail effectué par l’Assiettée, le Bercail a pu reprendre ses activités. L’Assiettée a ensuite déménagé dans ses propres locaux en 1995 », a mentionné l’un des trois fondateurs, avec Richard Busque et Mme Labbé.

M. Morin a également énuméré les organismes que l’Assiettée a permis de créer, dont Moisson Beauce. « Nous recevions beaucoup de nourriture et nous devions la distribuer à d’autres organismes, notre mission n’étant pas celle d’une banque alimentaire. Avec l’aide de Moisson Québec, nous avons implanté Moisson Beauce qui dessert aujourd’hui 60 organismes », a-t-il ajouté.

Au cours de son discours, il a également parlé de l’implication de l’Assiettée beauceronne dans la création des organismes Ouvre ton cœur et de la division beauceronne de Centraide en plus de souligner son implication dans le Noël des enfants démunis depuis dix ans.