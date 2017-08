Soupe populaire et essais routiers au profit de Moisson Beauce

Deux activités de financement ont eu lieu samedi au profit de Moisson Beauce, permettant d'amasser plusieurs milliers de dollars.

D’abord, l’organisme a tenu sa traditionnelle soupe populaire à partir de 10h au Grand marché de Saint-Georges. Lors du passage d’EnBeauce.com, vers midi, la dernière chaudière de soupe avait été ouverte. « On s’attend à servir près de 300 personnes d’ici la fin », mentionne l’agente communautaire de Moisson Beauce, Manon Carrier.

Il était toutefois encore trop tôt pour déterminer le montant amassé lors de cet événement. « On ne peut pas affirmer de chiffre pour le moment, mais nous sommes satisfaites de la participation des gens. C’est avant tout une activité de sensibilisation. Nous voulons montrer que les besoins des gens sont réels », ajoute-t-elle.

Au même moment, Sittelle Mazda invitait à se rendre au IGA familles Rodrigue et Groleau afin d’essayer gratuitement les nouveaux véhicules Mazda. Le concessionnaire automobile et Mazda Canada se sont engagés à remettre 20 $ par essai routier à la banque alimentaire.

« Nous nous attendons à atteindre notre objectif de 250 personnes, ce qui nous permettrait de remettre 5 000 $ à Moisson Beauce », affirme le directeur des ventes de Sittelle Mazda, Alexandre Bourret. Vers 13h20, les organisateurs avaient déjà dépassé la moitié de l’objectif alors que l’événement se termine à 16h.

Celui-ci tient également à souligner la participation de la population. « Les gens sont très réceptifs. C’est génial de les voir venir encourager Moisson Beauce et de voir nos employés s’impliquer. Une vingtaine d’entre eux sont venus donner un coup de main bénévolement. »

De son côté, le copropriétaire du IGA familles Rodrigue et Groleau, Jason Groleau, ne s’est pas fait prier pour accueillir l’activité. « Ça nous fait plaisir. C’est une excellente idée, surtout comme nous sommes partenaires à l’année avec Moisson Beauce. »

M. Bourret explique avoir choisi la banque alimentaire comme bénéficiaire de l’événement, car « la demande est grandissante envers cet organisme et c’est une cause qui nous touche beaucoup. »

Il aura fallu moins d’une heure pour que Mazda Canada accepte le projet du directeur des ventes. « Mazda Canada a ouvert un programme pour amasser des fonds pour des organismes. Nous avons donc soumis notre candidature et moins d’une heure plus tard nous étions approuvés. Les dirigeants ont jugé que c’était une belle cause et que c’était pour un organisme reconnu », précise-t-il.