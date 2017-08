Un projet de coopération internationale au Costa Rica pour des Beaucerons de 16 à 29 ans

Le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de Beauce-Sud a annoncé ce matin, au Centre de mise en forme Tonus à Saint-Georges, un nouveau projet pour favoriser la persévérance scolaire auprès de jeunes âgés entre 16 et 29 ans. Pour l'occasion, le CJE est à la recherche de douze jeunes motivés à faire partie de son projet.

Ce projet, qui se terminera par trois semaines de coopération internationale au Costa Rica en juillet 2018, est destiné à des participants qui ont décroché de l'école ou encore qui sont aux études et qui ont besoin d'aide pour maintenir un parcours scolaire.

C'est la quatrième fois en huit ans que le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud est le promoteur d'un projet de coopération internationale. « En leur faisant vivre cette expérience, les jeunes se sentent valorisés et développent des aptitudes importantes pour maintenir leur parcours scolaire et ce, malgré les difficultés qu'ils peuvent rencontrer », a mentionné l'une des responsables du projet cette année, Marilyn Pilotte. « Lors des derniers projets réalisés en 2009, 2012 et 2014, un taux de réussite de 84 % a été observé », a-t-elle ajouté. Les retombées positives d'un tel projet sont donc considérables selon ses organisateurs.

Une période de préparation tout au long de l'année scolaire, un séjour de trois semaines au Costa Rica, ainsi qu'une période de suivi de trois mois au retour du voyage attendent les participants.

Précisons que ce projet humanitaire se déroulera en collaboration avec ARO InterNational.

Déroulement du voyage humanitaire

Les participants pourront s'adonner à des tâches telles que le travail dans les champs de café et de cannes à sucre, la reforestation, la construction d'écoles, etc. Tout dépendra des besoins qui leur seront exprimés par les Costaricains, une fois rendus sur place.

Afin que les jeunes en apprennent davantage sur la persévérance dans tous les sens du terme, le CJE de Beauce-Sud s'est associé au Centre de mise en forme Tonus, de Saint-Georges, qui permettra aux participants de s'y entraîner gratuitement et de bénéficier du support personnalisé du propriétaire et entraîneur de l'endroit. « C'est bien que ces jeunes-là se sentent en confiance, autant au niveau mental qu'au niveau physique », a souligné le propriétaire du Centre de mise en forme Tonus de Saint-Georges, Dany Girard.

Ils termineront justement leur périple en gravissant le Mont Cerro Chirripó, qui se situe à 3 820 mètres d'altitude. « Selon la capacité physique des jeunes là-bas, on aura un objectif à déterminer concernant l'ascension de ce mont », a précisé l'intervenante jeunesse au Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud, Marilyn Pilotte.

Pour participer

Les participants doivent être âgés entre 16 et 29 ans, être aux études ou avoir envie d'y retourner et être disponibles pour les activités, qui auront lieu en dehors des heures de classe, durant l'année scolaire 2017-2018. Notons que le CJE de Beauce-Sud offre un support en persévérance scolaire pour ceux et celles qui auraient besoin de ce service.

Une séance d'informations aura lieu lors du mardi 26 septembre prochain, à 18 h 30, au Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud. C'est pendant cette séance que les jeunes pourront remplir le formulaire de participation au projet.

Suite à ces inscriptions, le CJE de Beauce-Sud procédera à des entrevues individuelles pour déterminer qui seront les douze candidats choisis. « On rencontrera chaque jeune et on évaluera quels sont ses besoins pour essayer de viser juste quant à la sélection de tous les participants », a expliqué l'intervenante jeunesse au CJE de Beauce-Sud, Karine Latulippe.

Les personnes intéressées à assister à la séance d'informations peuvent rejoindre Marylin Pilotte ou Karine Latulippe, intervenantes jeunesses au CJE, par téléphone au numéro 418-228-9610 ou encore par courriel au intervenant2@cjebeauce-sud.com afin de réserver leur place.