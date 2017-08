Mille nœuds papillon en vente par le CALACS en soutien aux enfants victimes d’abus

En prévision de la Journée mondiale de prévention des abus envers les enfants, qui se tiendra le dimanche 19 novembre prochain, le CALACS Chaudière-Appalaches (Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel) a dévoilé mardi matin, dans ses locaux de Beauceville, la teneur de son projet pilote de sensibilisation à travers la vente de 1 000 nœuds papillon dédiés à interpeler le public autour de ces enjeux.

Inspiré de l’idée originale du CIASF en Outaouais (Centre d’intervention en abus sexuels pour la famille), l’initiative du CALACS consistera à reprendre le même slogan pour soutenir les enfants victimes d’abus sexuels : « Le 19 novembre j’adopte le style papillon… et la cause ». La campagne se déroulera du 10 au 19 novembre. L’organisme invite le public à porter un nœud papillon au cours de cette journée thématique organisée en soutien à la cause des enfants confrontés à l’abus sexuel.

Mille nœuds papillon de la région vendus pour la cause

Afin de ramasser un objectif de 10 000 $, correspondant au manque à gagner de subventions non reçues, le CALACS a mis en vente un millier de nœuds papillon divers et variés confectionnés à la main dans la région pour petits et grands, et même pour les chiens. Ils sont disponibles dans différents tissus, en format classique, en bracelet ou en barrette à cheveux, au coût de 10 à 15 $. Les fermières de Beauceville et de Saint-Alfred ont participé au projet, ainsi que la créatrice de bijoux Marie-Josée Poulin. Les profits serviront à soutenir le CALACS dans ses services auprès des enfants victimes d’abus sexuels. Le symbole du papillon a été choisi pour évoquer ses attributs de métamorphose et d’endurance et rejoint le processus des thérapies avec les enfants.

Une tournée de sensibilisation lancée dans les écoles

Durant les dix jours de la campagne, en plus de capsules de sensibilisation sur le sujet, le CALACS dévoilera tous les jours une vidéo d’une personnalité de la région adoptant le style papillon, parmi lesquelles on trouvera les Condors, Normand DeLessard ou encore la jeune Laura Couillard, une victime d’abus sexuels ayant choisi de témoigner courageusement pour briser le silence et venir en aide aux jeunes victimes. Elle accompagnera Josée St-Pierre dans le cadre d’une tournée à travers la Commission scolaire, dans plusieurs écoles primaires à l’automne et au secondaire en janvier, destinée à sensibiliser la population sur le sujet. Le CALACS invite le public à adopter le nœud papillon au cours de cette campagne, en postant des photos sur les réseaux sociaux avec le mot-clic #stylepapillon.

Les bijoux et nœuds papillon sont en vente à compter d’aujourd’hui. Il est possible de se les procurer au CALACS à Beauceville, au 598 boulevard Renault, ou par internet, sur les sites www.calacsca.qc.ca et www.creationsmj.com. Rappelons que le CALACS offre ses services depuis maintenant 26 ans aux personnes victimes d’abus sexuels et à leur famille. Il s’agit du seul organisme de la région à offrir ces services aux enfants victimes d’agressions sexuelles afin de les soutenir et de les aider à surmonter les conséquences psychologiques liées à l’évènement traumatique.