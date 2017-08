Le Cégep Beauce-Appalaches fête sa rentrée sur le thème du western

Le mardi 29 août, sur l’heure du dîner, le Cégep Beauce-Appalaches, à Saint-Georges, a célébré sa rentrée à travers des activités organisées sur le thème du western.

La Fête de la rentrée du Cégep Beauce-Appalaches a été l’occasion d’une transformation du stationnement arrière en saloon, tandis que le chanteur de country Jeffrey Turcotte a assuré la partie musicale de l’évènement. Quelques centaines d’étudiants et membres du personnel ont participé aux différentes activités proposées dont le très populaire taureau mécanique ou encore la dégustation de blé d’Inde et de saucisses grillées. Les étudiants du Cégep ont aussi eu l’occasion de venir s’initier à la danse country. Rappelons qu’ils ont repris les cours le 21 août dernier. En tout 1 639 étudiants sont présentement inscrits dans l’établissement, dont 200 à Sainte-Marie et 111 à Lac-Mégantic.