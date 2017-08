Karting Paintball Thetford remet 1 300 $ à Dystrophie musculaire Canada

Une journée sportive au profit de Dystrophie musculaire Canada a eu lieu à Thetford Mines lors du samedi 26 août dernier. Pour l'occasion, l'entreprise qui accueillait l'événement, soit Karting Paintball Thetford, a amassé un montant de 1 300 $ pour la cause grâce à sa course à obstacles ainsi qu'à ses activités de karting et de mini-putt.

L'activité principale de la journée était la Dystromarche. Cet événement, qui consistait à parcourir 5 kilomètres sur la piste de karting, avait lieu en collaboration avec Karting Paintball Thetford pour une première fois cette année. L'activité, qui a réuni entre 100 et 110 marcheurs, a permis d'amasser un montant total de 19 085 $ qui sera remis pour la cause de la dystrophie musculaire. Précisons qu'il s'agissait alors de la 8e édition de la Dystromarche de Thetford Mines.

Cette année, le président d'honneur de cette marche était Éric Faucher, du Groupe Investors. L'ambassadeur de cette activité était Tommy Rousseau, un jeune homme atteint de la dystrophie musculaire de Duchenne. À noter qu'en 2016, environ 175 personnes s'étaient présentées à la Dystromarche de Thetford Mines, qui avait eu lieu au Parc Saint-Maurice et qui avait recueilli un grand total de 23 000 $.

Karting Paintball Thetford a organisé trois activités supplémentaires à la Dystromarche lors du 26 août 2017, afin d'amasser davantage de fonds pour Dystrophie musculaire Canada. Celles-ci étaient une course à obstacles de 7 kilomètres, un 18 trous de mini-putt et du karting. Ces activités ont permis d'amasser 1 300 $, montant qui pourrait augmenter lorsque le décompte de l'argent sera finalisé. « Les montants relatifs à la nourriture vendue sur le site lors de la grande journée sportive ne sont pas encore compilés », a expliqué le propriétaire de Karting Paintball Thetford, Éric Vachon, à EnBeauce.com ce matin. « Ce montant pourrait donc augmenter dans les prochains jours », a-t-il ajouté.

Éric Vachon nous a également mentionné qu'il comptait faire une 2e édition de cette grande journée sportive l'an prochain. « J'ai même discuté avec les organisateurs de Dystrophie musculaire Canada et ils m'ont proposé d'être le président d'honneur de la Dystromarche de Thetford Mines en 2018 ».

Ajoutons que de nouvelles activités seront instaurées pour la 2e édition de cet événement.