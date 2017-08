Lav-o-don : 1 505 $ pour le Mouvement Léony Hébert

Les pharmaciennes Émilie Chouinard et Claude Roy ont amassé 1 505 $ pour le Mouvement Léony Hébert lors du lav-o-don qu'elles ont organisé le 20 août dernier.

Près de 130 véhicules ont été lavés par la vingtaine de bénévoles. Les organisatrices se sont dites fières de remettre cette somme au Mouvement. « Nous sommes impressionnées et bien fières du succès de cette journée. Avec la participation précieuse de bénévoles du Jean Coutu et du Mouvement Léony Hébert, on ne pouvait demander mieux », a mentionné Mme Chouinard.

« C'est un événement que l'on compte définitivement répéter. Nous avons tous eu beaucoup de plaisir et la réponse de la population démontre bien que l'on devra récidiver l'an prochain », ajoute Mme Roy.

Sur place, il y avait également de l'animation, des hot-dogs ainsi que des kiosques de maquillage et des ballons.