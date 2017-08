La Fondation Vagabond contre la violence faite aux femmes lance sa campagne 2017

Pour une 16e année consécutive, la Fondation Vagabond contre la violence faite aux femmes a lancé sa campagne de financement annuelle en vendant des billets dans les boutiques Hangar-29 et Studio. L’objectif, à travers la province, sera d’amasser 45 000 $, remis presque intégralement aux maisons d’hébergement du Québec.

Parmi ces dernières, Havre-l’Éclaircie, basée à Saint-Georges, a pour mission d’accueillir les femmes et leurs enfants victimes de violence conjugale dans un milieu de vie sécuritaire de ressourcement transitoire. L’organisme reçoit chaque année un don significatif de la Fondation Vagabond, servant au financement du service de sa maison 2e Étape. Havre l’Éclaircie encourage donc la population à participer à cette campagne en se procurant des billets à la boutique Hangar-29, située au Carrefour Saint-Georges.

Incorporée depuis mai 2000, la Fondation Vagabond contre la violence faite aux femmes a pour but de sensibiliser la population à cette thématique et à aider financièrement les maisons d’hébergement pour les femmes victimes de violence. Elle a été fondée dans le but de rendre hommage à Sonia Raymond, responsable des achats Studio Mode, assassinée le 27 juillet 1996 sur la plage de Maria, en Gaspésie. Rappelons que les Entreprises Vagabond inc., fondées en 1976, œuvrent dans le commerce de détail de vêtements.