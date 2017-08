La 1ère édition du tournoi de balle donnée de la Fondation Au Bercail rapporte 3 316 $

Organisé le samedi 26 août dernier au centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges, le 1er tournoi de balle donnée de la Fondation Au Bercail a recueilli la somme précise de 3 316 $ en dons, un franc-succès pour l’organisme, qui prévoit la possibilité d’une 2e édition.

L’organisation a tenu à féliciter les huit entreprises pour leur détermination sur le terrain et leur générosité. Le tournoi s’est achevé par une victoire de Clyvanor. Les équipes se sont disputé une bourse de 350 $. Les dons récoltés sont remis à la Fondation Au Bercail, dont la mission est de soutenir les personnes ayant des problèmes de dépendances à l’alcool, à la drogue et aux médicaments dans la région de la Beauce-Etchemins, et qui offre un hébergement aux personnes sans domicile fixe souffrant de problèmes de santé mentale.