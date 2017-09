Fermeture du Centre culturel Marie-Fitzbach du 10 au 24 septembre

Le Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges sera fermé du 10 au 24 septembre afin d'exécuter des travaux. C'est ce que la Ville a annoncé par voie de communiqué de presse.

Cela signifie que tous les services du Centre, comme la bibliothèque, le centre d'art et d'exposition, la boutique d'Artistes et artisans de Beauce ainsi que la Société historique Sartigan et la Société de généalogie de Beauce ne seront pas offerts pendant les travaux.

Au cours de cette période, le trottoir d'accès sera réparé et le revêtement au sol du hall d'entrée sera remplacé. De plus, les mus de la bibliothèque aux premier et deuxième étages seront repeinturés.

Une chute temporaire sera installée pour le dépôt de documents empruntés à la bibliothèque. La Ville mentionne également qu'une évaluation quotidienne des travaux sera faite pour rouvrir les secteurs progressivement et en informera la population via les réseaux sociaux et son site Internet.