L'ADOberge lance son tirage annuel pour subvenir aux besoins des jeunes hébergés

Pour une 16e année consécutive, l’ADOberge invite la population de l’ensemble de la région de la Chaudière-Appalaches à participer à son tirage annuel qui se déroulera du 1er septembre au 18 octobre 2017.

Le tirage des prix se fera au Vieux Bureau de Poste situé dans le secteur de Saint-Romuald, à compter de 17h, le 18 octobre prochain. Les sommes amassées lors de cet événement serviront à acheter de la nourriture pour offrir les repas gratuitement aux jeunes hébergés de la maison de Lévis et de celle de Saint-Georges durant la prochaine année.

Par l’achat d’un billet au coût de 10 $, les participants auront la chance de remporter plus de 2 000 $ en prix comme une carte-cadeau de 250 $ au Maxi et cie de Saint-Romuald, une nuitée en occupation double à l’Hôtel des Coutellier, un panier-cadeau des Chocolats Favoris et plus encore. Près de 20 prix au total seront tirés pendant l’événement.

Une formule revisitée

Anciennement présenté pendant le Pique-nique annuel de l’organisme, le tirage se réalisera dorénavant selon une toute nouvelle formule. En effet, l’organisme a mis de côté le pique-nique familial, afin de réaliser une soirée de tirage où les talents des jeunes hébergés et ex-hébergés seront mis de l’avant, et ainsi, passer un agréable moment accompagné des participants du concours et des membres de la grande famille de l’ADOberge. Le but de ce changement est d’offrir un événement axé sur les adolescents et pouvant intéresser les adultes.

Lors de cette soirée « Ensemble pour l’ADOberge », les gens intéressés auront l’occasion d’assister à un vernissage de photos réalisé dans le cadre d’un projet mis en œuvre par des jeunes hébergés, à des prestations musicales amateures et à des témoignages d’ex-hébergés. Des bouchées et des rafraîchissements seront offerts durant cette soirée qui se déroulera dans une ambiance conviviale.

Comme il a été mentionné plus haut, les billets du tirage sont désormais en vente au coût de 10 $. Ceux et celles qui désirent s’en procurer peuvent communiquer avec Mathieu Denis par téléphone au 418-834-3603 ou par courriel à agent.developpement@ladoberge.ca. L’organisme sera présent pour la vente de billets au Maxi de Lévis du samedi 7 octobre au dimanche 15 octobre, ainsi qu’au Maxi et cie de Saint-Romuald du lundi 9 octobre au dimanche 15 octobre. Il est aussi possible de se procurer des billets auprès de l’équipe de travail et du conseil d’administration.