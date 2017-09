Cinq nouveaux travailleurs établis dans la MRC de Beauce-Sartigan

Place aux jeunes Beauce-Sud a reçu, lors des 23 et 24 mars derniers, sept jeunes diplômés intéressés à venir s’établir dans la MRC de Beauce-Sartigan.

Le groupe présentait des diplômés dans des domaines recherchés par les entreprises de la région, soit en génie électrique et civil, administration publique et droit des affaires, communication publique, mécanique industrielle et soudage.

Parmi les sept diplômés, cinq d’entre eux ont été engagés et sont toujours établis en Beauce à ce jour. En moins d’une semaine, deux participants avaient été embauchés et trois autres étaient suivis de près par des employeurs potentiels suite à leur visite à la Foire de l’emploi Beauce-Etchemins.

Lors de leur séjour, les jeunes ont pu visiter l’entreprise manufacturière Comact, à Saint-Georges. Ils se sont aussi vus offrir des ateliers novateurs pour se préparer pour la Foire de l’emploi et ont également reçu de nombreux conseils de Frédérique Lapointe, directrice de marque et associée de La Boîte – imagerie créative, entreprise de production visuelle et de développement d'image de marque.

Miguel Pruneau, conteur invité, a pour sa part partagé sa connaissance de la région avec les jeunes. Ils ont aussiparticipé à des activités à saveur typiquement beauceronne en soupant à la cabane à sucre et en réalisant une tournée gourmande pour découvrir les produits de la région. Ils ont finalement pu découvrir la MRC de Beauce-Sartigan grâce à un tour guidé.

Rappelons que le Carrefour jeunesse-emploi Beauce-Sud est un organisme à but non lucratif qui œuvre dans la région depuis maintenant 20 ans pour l'amélioration des conditions de vie des jeunes de 16 à 35 ans.