Bilan du CISSS-CA : un accès aux services « facilité » et des listes d'attente « réduites »

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Chaudière-Appalaches dresse un bilan positif de sa dernière année.

Le CISSS indique entre autres que l'accès aux services a été « facilité » et que les listes d'attente ont « baissé dans plusieurs secteurs d'activité ».

La relocalisation du service de prêts des aides techniques, comme les lits, les marchettes, les lève-personnes, etc. au Centre local de services communautaires (CLSC) des Etchemins permet d'économiser 300 000 $ par année selon les données du CISSS. Le Centre ajoute que les listes d'attente ont été réduites à zéro dans ce secteur.

Le taux de citoyens de Chaudière-Appalaches bénéficiant d'un médecin de famille est de 89,3 %, soit le plus élevé au Québec. En Beauce, le taux se situe à 92,7 %. Le CISSS poursuit en indiquant que sept nouveaux médecins spécialisés se sont ajoutés à l'hôpital de Saint-Georges et que sept autres médecins omnipraticiens ont commencé leur pratique sur le territoire.

À Lac-Etchemin, d'importants travaux ont été faits à la résidence l'Horizon qui accueille 18 personnes ayant un problème de santé mentale et offre des services de réadaptation intensive.

De plus, les travaux pour réunir les unités mère-enfant et pédiatrique de Saint-Georges se poursuivront jusqu'à l'automne. Mentionnons également qu'un service de sages femmes est maintenant disponible dans la MRC Beauce-Sartigan.

Aussi, les habitants de toute la Chaudière-Appalaches n'auront plus à se rendre sur la rive nord une fois que les travaux de 157 M$ qui ont lieu au Centre régional intégré en cancérologie de l'Hôtel-Dieu de Lévis seront terminés. Ceux-ci devraient être achevés en 2018.

Mentionnons également qu'un million de dollars ont été investis dans la région pour réduire l'attente et rehausser les services offerts aux personnes souffrant du trouble du spectre de l'autisme et que 427 600 $ seront consacrés à l'accès aux services psychosociaux et aux services de protection de la jeunesse.

Les CHSLD

Pour ce qui est des centres hospitaliers de soins de longue durée (CHSLD), il n'y avait que quatre personnes sur la liste d'attente dans les MRC Beauce-Sartigan, des Etchemins et Robert-Cliche en date du 22 juillet dernier.

Ce nombre est de 26 pour le secteur formé de Lévis ainsi que des MRC Nouvelle-Beauce, Lotbinière et Bellechasse. Le CISSS précise qu'ils étaient 94 à attendre il y a moins d'un an.

Des rénovations seront apportées au CHSLD Richard-Busque de Saint-Georges au cours de l'automne afin d'offrir « un milieu de vie amélioré aux aînés qui y résident ».