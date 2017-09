Un projet de persévérance scolaire au Costa Rica organisé par le CJE de Beauce-Sud

La Carrefour jeunesse emploi (CJE) de Beauce-Sud lance un projet de persévérance scolaire qui se terminera par un voyage de coopération internationale de trois semaines au Costa Rica en juillet 2018.

Douze jeunes de 16 à 29 ans prendront part à ce projet qui s'amorcera dès octobre 2017. Au cours des neuf premiers mois, ceux-ci bénéficieront d'un suivi individuel et personnalisé tout en réalisant des activités de formation, des rencontres ainsi que des campagnes de financement. Le tout a pour but que les participants atteignent leurs objectifs, tant scolaires que personnels. « Cette expérience se soldera par la fierté d'avoir mené un projet à terme. Ils ne peuvent qu'en sortir grandis et fiers. Un projet de persévérance scolaire, avec tout le processus d'adaptation qu'il nécessite, accroît la confiance en soi, contribue au développement de l'autonomie et permet aux jeunes de découvrir des capacités et des qualités qu'ils ignoraient chez eux. D'autres compétences seront développées telles que la discipline, l'esprit d'équipe, le respect de soi et des autres, la gestion du stress, etc. », mentionne le CJE.

« En leur faisant vivre cette expérience, les jeunes se sentent valorisés et développent des aptitudes importantes pour maintenir leur parcours scolaire, et ce, malgré les difficultés qu'ils peuvent vivre. Lors des derniers projets réalisés en 2009, 2012 et 2014, un taux de réussite de 84 % a été observé », précise l'une des responsables du projet, Marilyn Pilotte.

Le centre d'entraînement Tonus se joint également au projet en offrant aux 12 participants de s'entraîner gratuitement, en plus de bénéficier d'un suivi personnalisé avec le propriétaire et entraîneur, Dany Girard.

Pour participer, ces personnes doivent être aux études en plus d'avoir besoin d'aide pour maintenir un parcours scolaire ou avoir décroché de l'école. Elles doivent également participer à la rencontre d'information qui aura lieu le 26 septembre prochain à 18h30 au local du CJE. Rappelons qu'il s'agit du quatrième projet de coopération internationale organisé par le Carrefour en huit ans.