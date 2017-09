La Maison Catherine de Longpré lancera sa 26e loterie annuelle le 12 septembre

Ayant pour mission l'accompagnement des personnes en fin de vie et de leur entourage, la Maison Catherine de Longpré, à Saint-Georges, lancera l'édition 2017 de sa loterie annuelle le mardi 12 septembre prochain. Principale activité de financement pour l'organisme, elle vise à amasser 325 000 $ à travers la vente de 18 000 billets. Les gagnants se partageront la somme de 65 000 $.

La 26e édition de cette loterie annuelle a été placée sous la présidence d'honneur de Caroline Fortin, copropriétaire d'Estampro, à Saint-Évariste-de-Forsyth. « Étant moi-même passée par la douleur engendrée par la perte de ma mère, j'ai accepté avec plaisir cette présidence d'honneur pour aider au mieux les familles à vivre ce moment difficile dans cet environnement rempli d'amour dont la mission est d'offrir des soins et des services aux personnes touchées par des maladies incurables », a-t-elle déclaré au cours de la conférence de presse qui s'est tenue à Saint-Georges dans la matinée du jeudi 7 septembre.

Une loterie annuelle représentant 25% du budget d'opération de l'organisme

« La population saura démontrer une fois de plus son engagement envers ce bien collectif qu'est cette maison de soins palliatifs unique pour chacun d'entre nous », a affirmé la présidente d'honneur de cette 26e loterie annuelle. « C'est une Maison de la communauté pour la communauté, où 10 300 heures de bénévolat ont été enregistrées l'année dernière, illustrant le dévouement et la générosité sans calcul de la population. » Rappelons que la loterie annuelle organisée par la Maison Catherine de Longpré représente 25% de son budget d'opération. Il s'agit de sa levée de fonds la plus importante de l'année, qui servira au maintien des opérations de l'organisme.

Près de 2 600 personnes ont été accompagnées dans leur fin de vie depuis 1989

« La bonté, la beauté et l'amour des gens confrontés à la fin de vie, j'en suis témoin à chaque jour qui passe », a reconnu Pierrette Gilbert, directrice générale des lieux depuis juillet 2016, en rappelant que la Maison vivait à 54% grâce à des dons. « Nous avons besoin de ces revenus pour continuer à remplir notre mission pour nos personnes en fin de vie ainsi que leur entourage. Nous vous remercions de tout coeur de vous procurer votre billet », a expliqué le président du Conseil d'administration de la Maison, Léon Drouin. À noter que, depuis la fondation de l'organisme en 1989, 2 666 personnes ont pu recevoir l'accompagnement dont elles avaient besoin pour mieux digérer cette étape de leur vie. La conférence s'est tenue dans les nouveaux locaux de la Maison, ayant déménagé le 10 mai 2016 au 1140 de la 20e Rue Ouest à Saint-Georges.

Comment se procurer un billet ?

Les billets seront disponibles à partir du 12 septembre dans les Caisses Desjardins du territoire ainsi qu'auprès de divers représentants désignés dans chaque municipalité de la région, dont les coordonnées sont consultables sur le site internet de l'organisme, en cliquant sur le lien suivant. Les achats de billets et les dons en ligne sont également possibles, notamment depuis la rénovation du site Web de l'organisme. Des billets sont disponibles aussi directement à la Maison Catherine de Longpré, à Saint-Georges. Le tirage se déroulera le 8 décembre prochain à 19h et les gagnants pourront se partager 65 000 $ de prix : un prix de 10 000 $, 4 prix de 5 000 $, 30 prix de 1 000 $ et 10 prix de 500 $.