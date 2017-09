Beauceville convie la population à l'inauguration du nouveau tronçon de piste cyclable

La Ville de Beauceville invite la population à l'inauguration officielle du tronçon de piste cyclable reliant le parc des Rapides du Diable à Notre-Dame-des-Pins qui se tiendra le dimanche 17 septembre prochain sur l'île Ronde, sous forme de diverses activités familiales et gratuites.

C'est avec la collaboration du club Optimiste local que cet évènement se tiendra sur l'île Ronde, beau temps, mauvais temps. Rappelons qu'Optimist International est une organisation internationale de bénévoles comprenant 2 500 clubs à travers le monde, dont les membres s'impliquent dans l'amélioration de la qualité de vie de leur communauté.

Les cyclistes, marcheurs et nouveaux arrivants sont priés de s'inscrire sur l'île Ronde avant de participer à l'activité dans le parcours de leur choix, dont l'unique départ se tiendra à 9h le dimanche 17 septembre prochain :

5,4 km (aller-retour), de l'île Ronde jusqu'au parc des Rapides du Diable

15 km (aller-retour), de l'île Ronde jusqu'à la halte routière de Notre-Dame-des-Pins

32 km (aller-retour), de l'île Ronde jusqu'au parc des Sept-Chutes à Saint-Georges

Le retour des randonnées est prévu pour 11h sur l'île Ronde, où se tiendront par ailleurs diverses activités comme une épluchette de maïs, différents jeux et animations en tout genre.

L'accueil et les inscriptions auront lieu à partir de 8h et de petits cadeaux seront distribués pour les 200 premiers cyclistes. Le maire de la Municipalité tiendra son discours officiel à 9h, au moment du départ des différents parcours. À noter que les traverses du boulevard Renault seront sécurisées uniquement entre 8h et 11h. En cas de pluie, le repas du midi sera déplacé à la salle Armand-Berberi du Centre des loisirs.