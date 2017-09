Alphare présente le parcours de trois adultes ayant eu recours à ses services

Voir la galerie de photos

Le Centre d'alphabétisation populaire de Beauce (Alphare) profite de la Journée internationale de l'alphabétisation pour lancer une vidéo qui présente le parcours de trois adultes qui ont eu recours aux services de l'organisme au cours de la dernière année.

La capsule, réalisée entièrement par une bénévole de 15 ans de l'organisme, Léticia-Kim Servant, expose donc le cheminement parcouru par ces trois personnes, soit Stéphane Veilleux, Carole Nadeau et Ka Kit Chen.

Le but de ces témoignages est d'encourager « d'autres adultes désirant s'améliorer en lecture ou en informatique à aller de l'avant et à oser frapper à la porte d'Alphare », mentionne le conseil d'administration de l'organisme.

Ainsi, M. Veilleux a révisé les notions qu'il avait apprises au secondaire avec l'aide d'une d'enseignante d'Alphare afin de se préparer à retourner à l'école afin de devenir boucher. Aujourd'hui, le Beaucevillois possède un diplôme d'études professionnelles et exerce son nouveau métier. « Je suis très fier de ce que je suis devenu. Je suis diplômé et je suis mainteantn boucher chez IGA Rodrigue et Groleau », mentionne-t-il.

Pour sa part, Mme Nadeau voulait améliorer ses compétences en écriture et en lecture. La femme de 63 ans s'est donc rendue chez l'organisme où elle a également amélioré sa confiance en elle. Elle suit un second cours cette année pour avoir plus d'assurance dans ces deux domaines. « Je me suis améliorée et maintenant, j'ose écrire. J'ai décidé de reprendre un cours cette année, c'est ce qui me donne le plus d'assurance avec l'écriture et la lecture », partage-t-elle.

Finalement, Mme Chen a sollicité l'aide d'Alphare pour travailler sa mémoire et sa concentration. Elle a décidé d'apprendre le fonctionnement du iPhone ainsi que celui des réseaux sociaux dans le but de conserver un lien fort avec ses enfants et les autres membres de sa famille. « Toute cette formation m'a permis d'aller plus loin, de découvrir de belles choses et d'atténuer mon isolement. En même temps, je suis fière de le dire à mes enfants qui voient que leur maman, elle aussi, avance beaucoup », confie-t-elle.

Il est possible de consulter la totalité des témoignages dans la vidéo d'Alphare disponible ci-dessus.