St-Georges soulignera la journée internationale des personnes aînées

Le rendez-vous annuel des personnes aînées de la région de la Beauce-Etchemin se tiendra lors du lundi 2 octobre prochain au Centre de congrès Le Georgesville à Saint-Georges.

Dans le cadre de la Journée internationale des personnes aînées, les participants pourront découvrir 25 kiosques occupés par des organismes et entreprises qui offriront de l’information sur leurs produits et services. La visite des kiosques débutera dès 8 h 30.

Spectacles

À compter de 10 h 30, les participants à la journée pourront se laisser divertir par La tournée du bonheur et son animateur-chanteur, Jean-Guy Piché, accompagné de ses musiciens. Ceux-ci puiseront dans un répertoire de plus de 1 000 pièces musicales des années 1 900 jusqu’à aujourd’hui. Les cinq marchands de bonheur proposent un spectacle tout en chansons, en danses et en rires.

En après-midi, les organisateurs laisseront place à une activité dansante avec le duo Francine et Raymond. L’entrée pour cette journée est gratuite.

Rappelons que quelque 400 personnes aînées prennent part à cet événement annuellement. Les personnes qui le désirent pourront dîner sur place, moyennant certains frais.