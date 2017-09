Retour du Brunch du président au profit de la Fondation du coeur Beauce-Etchemin pour une 29e édition

La Fondation du cœur Beauce-Etchemin tiendra la 29e édition de son Brunch du président lors du dimanche 22 octobre prochain. L'événement, qui servira à amasser des fonds pour cette fondation, aura lieu au Cégep Beauce-Appalaches, à Saint-Georges, de 8 h à 12 h. Pour l'occasion, des kiosques et des cliniques de santé seront entre autres au service des participants.

Les billets pour ce brunch seront en vente, au coût de 20 $, au siège social du Pavillon du cœur Beauce-Etchemin situé au 2640, boulevard Dionne, à Saint-Georges. Les heures d'ouverture du Pavillon sont du lundi au jeudi, de 8 h à 20 h, les vendredis, de 8 h à 16 h ainsi que les samedis, de 8 h à 12 h.

Il est également possible de se procurer des billets sur le site Internet de la fondation. Précisons que les billets pour les enfants de 12 ans et moins seront payables uniquement sur place, lors de l'événement, au coût de 10 $.

De plus, la Fondation du coeur Beauce-Etchemin invite toutes les personnes intéressées à donner de leur temps bénévolement pour la cause à communiquer au 418-227-1843 ou encore par courriel à fondation@coeur.ca afin de démontrer leur intérêt. Notons qu'une invitation spéciale est lancée aux serveurs d’expérience dans la région de la Beauce-Etchemins, qui souhaiteraient aider pour le service aux tables lors de cette activité de financement.

Rappelons que la Fondation du cœur Beauce-Etchemin amasse des dons pour assurer l’accessibilité aux programmes et activités de prévention, de réadaptation et de maintien du Pavillon du cœur Beauce-Etchemin, en plus du développement et de la pérennité du Pavillon.

Elle assure également l’accès à des technologies médicales avancées, et ce, dans un souci constant d’amélioration des services offerts aux personnes atteintes d’une maladie chronique ou à risque de l’être.