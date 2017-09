La FADOQ-RQCA participe à la 26e finale provinciale des Jeux FADOQ

La Fédération de l’Âge d’Or du Québec (FADOQ) des régions de Québec et de la Chaudière-Appalaches (RQCA) participe actuellement à la 26e finale provinciale des Jeux FADOQ à Alma. La compétition se tient du 12 au 14 septembre.

Ce sont 192 aînés des différents clubs de la FADOQ des régions de Québec et de la Chaudière-Appalaches qui participent à l’une ou l’autre des 15 activités sportives et récréatives de cette 26e finale, sous le thème du cirque.

« Encore cette année, nous avons des compétiteurs de nos régions dans toutes les disciplines », de dire le directeur général de la FADOQ-RQCA, Gérald Lépine. « Des hommes et des femmes qui tenteront de se surpasser dans leurs activités. De plus, c’est une merveilleuse activité de groupe où le plaisir et la bonne humeur sont au rendez-vous », ajoute-t-il.

À noter qu’il s’agit du plus important événement sportif pour les personnes de 50 ans et plus dans la province.

Rappelons que la FADOQ-RQCA est est un organisme à but non lucratif qui a été créé en 1969. Cette fédération regroupe près de 90 000 membres, dans 168 clubs à travers les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches.

En plus de regrouper les personnes de 50 ans et plus, la FADOQ les représente dans la défense de leurs droits auprès des instances décisionnelles et cherche à améliorer la qualité de vie et l'autonomie des membres par le biais d'activités sociales, d'entraide et de loisir.