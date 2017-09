Une rentrée sous le signe de la nouveauté pour le Groupe Espérance et Cancer

Le vendredi 15 septembre, à 10h, le Groupe Espérance et Cancer procédera à l'inauguration officielle de ses nouveaux locaux à la Place 90, où l'organisme a centralisé l'ensemble de ses services en Beauce-Sartigan, pour maximiser sa visibilité et offrir un contact humain renforcé aux personnes atteintes de cancer ainsi qu'à leurs proches. Dans la foulée, le Groupe dévoilera avec enthousiasme son tout nouveau calendrier artistique pour l'année 2018 et invitera la population à découvrir les lieux durant la fin de semaine au cours de journées portes ouvertes.

« Après un bel été et s'être reposés, nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle. Maintenant que nous sommes bien installés dans nos nouveaux locaux, nous sommes enfin prêts à recevoir notre monde. Ceux-ci nous permettent de nous positionner et de nous rendre plus visibles et plus accessibles. Ainsi, nous deviendrons un lieu de référence et de rencontres. L'équipe travaille fort pour préparer les prochaines activités. Nous tentons toujours de nous dépasser et de maximiser toutes nos ressources. Notre ultime but est toujours d'offrir des services de qualité aux personnes atteintes et aux proches aidants », a mentionné la directrice générale de l'organisme, Lyse Perron, en précisant que des portes ouvertes se tiendront dans ses nouveaux locaux du 477 90e Rue (Place 90) le vendredi 15 septembre de 12h à 14h, puis le lendemain de 10h à 14h. « Ce sera l'occasion de venir s'inscrire à nos activités de la rentrée mais aussi de mettre à jour sa carte de membre pour l'année 2018 », a-t-elle ajouté.

Des locaux mieux adaptés à la Place 90

Améliorant au quotidien la qualité de vie des personnes atteintes de cancer et celle de leurs proches, le Groupe Espérance et Cancer, précédemment situé dans Saint-Georges ouest, avec des activités disséminées à différents endroits, a déménagé dans ses nouveaux locaux le 1er mai dernier, avec l'objectif de centraliser tous ses services dans un même lieu. « Ça faisait au moins un an qu'on s'apercevait qu'on était limité. On tentait toujours de maximiser au mieux nos différents espaces. Dans nos nouveaux locaux, on aura un contact direct avec tous les utilisateurs de nos services, tout en bénéficiant d'une meilleure accessibilité, d'une plus grande visibilité, et de salles mieux adaptées », s'est réjouie la directrice générale du Groupe. Comprenant notamment une nouvelle salle de massothérapie ainsi qu'une salle multifonctionnelle pour différents ateliers, l'organisme régional sera ainsi mieux outillé pour aider les gens à soulager leur maladie et la souffrance morale qui l'accompagne.

De nombreux services offerts pour améliorer le quotidien des personnes atteintes de cancer et leurs proches

Tourné vers l'amélioration concrète du quotidien des personnes atteintes de cancer et de leurs proches aidants, le Groupe Espérance et Cancer, couvrant les MRC Beauce-Sartigan, Robert-Cliche et Les Etchemins, offre une gamme variée de services et d'ateliers divers, de la mise en place de groupes d'écoute et d'entraide à des ateliers de yoga, de taï-chi ou de peinture sur toile en passant par des services de prothèses capillaires, d'art-thérapie, de gestion du stress ou de massothérapie. « Au Groupe Espérance et Cancer on essaie d’outiller les gens à traverser cette tempête-là », rappelle la directrice de l’organisme Lyse Perron, en insistant sur l’ancrage local des services offerts à la population. « Oui, nous avons besoin de la recherche pour faire avancer la science et trouver des moyens de guérir de cette maladie-là mais, en attendant, le Groupe Espérance et Cancer permet d’améliorer concrètement le quotidien des personnes qui en souffrent et leur apporte de l’espoir pour affronter la maladie. » Rappelons que l'année passée, l'organisme est parvenu à atteindre près de 5 600 personnes.

Plus d’informations au 418-227-1607, sur la page Facebook du Groupe ou leur site internet www.esperanceetcancer.org.