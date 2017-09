Douze employés de la Ville de Beauceville honorés pour leurs années de service

Le jeudi 14 septembre dernier, la Ville de Beauceville a honoré 12 de ses employés au cours d'une activité de reconnaissance destinée à souligner les années de travail pour l'ensemble de ses employés réguliers ainsi que pour les pompiers du Service de sécurité incendie qui ont franchi un multiple de cinq années de service.

« Cette activité de reconnaissance est essentielle aux yeux de notre administration municipale qui se doit de reconnaître le travail de ses employés. Ces sont eux qui offrent le service à la population et ce peu importe le poste occupé », a souligné le maire de Beauceville Luc Provençal.

Les personnes honorées au cours de l'évènement, en présence du maire de Beauceville, des membres du conseil municipal et de la direction générale ont été (présentes sur la photo de gauche à droite, entre Félix Nunez, directeur général, et Luc Provençal) : Richard Longchamps (10 ans), Jean-Nil Fortin (10 ans), Lucie Poulin (10 ans), Sophie Quirion (5 ans), Véronique Morin (5 ans), Jean-Michel Laliberté (5 ans), Sheina Simoneau (5 ans), Maxime Lessard (5 ans). À noter que Serge Leclerc (40 ans), Denis Guay (20 ans), Jean-Paul Mathieu (5 ans) et Guillaume Roy (5 ans), sont absents sur la photo.