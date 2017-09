Les Chevaliers de Colomb remettent 1 000 $ à l'AIS Beauce-Sartigan

Le président de l'Association pour l'intégration sociale (AIS) Beauce-Sartigan, Emmanuel Rodrigue, a présenté une conférence dans le cadre du Congrès des Chevaliers de Colomb de la région des Appalaches (région numéro 4) lors du samedi 16 septembre dernier, à Saint-Georges.

À lire également : L’AIS Beauce-Sartigan reçoit un chèque de 2 000$ d’Industrielle Alliance

Suite à la présentation de cette conférence, le Conseil hôte de Saint-Georges (Conseil 2283) a remis à l'Association un chèque au montant de 1 000 $.

L'AIS dessert 16 municipalités localisées sur le territoire de la MRC Beauce-Sartigan, soit une population d’un peu plus de 50 000 personnes.

Rappelons que l’Association pour l’intégration sociale Beauce-Sartigan, qui existe depuis plus de 25 ans, est un organisme sans but lucratif qui regroupe les personnes vivant avec une déficience intellectuelle et un trouble du spectre de l’autisme, leurs familles et leurs proches, de même que toute personne intéressée par la cause.