Une troisième édition pour la Fête des Anges à Saint-Georges

La troisième édition de la Fête des Anges, organisée par Parents d'Anges Beauce-Etchemins, aura lieu lors du samedi 14 octobre prochain, à Saint-Georges. L'événement, qui se déroulera sur l’île Pozer, dès 10 h 30, comportera entre autres une envolée de ballons.

Le 15 octobre est la journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal, qui consiste à la perte d’un enfant en cours de grossesse, à la naissance ou au cours des premiers moments de la vie. Il touche environ une grossesse sur cinq. Ce type de deuil est peu reconnu et les parents se retrouvent souvent isolés et incompris à la suite de la perte de leur enfant.

Lors de cette journée, les participants auront donc l’occasion de planter des bulbes de tulipes dans le Jardin des Anges en mémoire de leurs enfants disparus. Ils participeront également à une marche et à une envolée de ballons symbolique.

Cette année, une toute nouvelle rocaille sera mise à la disposition des parents sur l’Île Pozer pour la plantation des bulbes de tulipes. L’organisme procédera à son inauguration lors de l’événement, qui se veut à caractère familial.

L’événement est ouvert à toute la population. Bien que l’événement soit gratuit, les participants sont invités, s’ils le désirent, à offrir une contribution volontaire afin de permettre à l’organisme de poursuivre ses activités et de développer de nouveaux services. À noter qu'en cas de pluie importante, l'événement sera remis au lendemain.

Les fêtes des anges existent déjà dans d’autres régions du Québec, ainsi qu’ailleurs dans le monde. L'organisme Parents d'Anges Beauce-Etchemins sont heureux de pouvoir ajouter Saint-Georges à la liste des municipalités sensibles à cette cause.

Précisons que Parents d’Anges Beauce-Etchemins est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d’offrir du soutien aux parents touchés par le deuil périnatal et leurs proches en plus de sensibiliser la communauté à cette réalité.