Une marche canine au profit de la SPA Beauce-Etchemin à Saint-Georges

La clinique vétérinaire Beauce-Appalaches GlobalVet organise une marche canine, à Saint-Georges, pour amasser des fonds au profit de la SPA Beauce-Etchemin. Cet événement, qui aura lieu lors du samedi 23 septembre prochain, dès 9 h 30, prendra son départ au parc canin de la ville, situé au 464, Avenue de la Chaudière.

Il y aura de l'animation sur place, en plus d'un parcours à obstacles pour chiens avec coaching d'agilité canine. En cas d'orage violent, l'événement sera remis au lendemain.

Les billets de participation à la marche sont actuellement en vente au coût de 12 $ à la SPA Beauce-Etchemin, située au 733 Route-du-Président-Kennedy, à Beauceville, ainsi qu'à la clinique vétérinaire Beauce-Appalaches GlobalVet, située au 410, 144e Rue, à Saint-Georges. Précisons que tous les fonds amassés lors de cette activité seront remis à la SPA.



Rappelons que la SPA Beauce-Etchemin, fondée en 2004, est une entreprise sans but lucratif qui s'est donnée comme mission d’améliorer la qualité de vie des animaux domestiques en contribuant à leur santé, leur bien-être et leur sécurité et ce, tout en éduquant et sensibilisant la population à l’importance de la stérilisation.

Dix municipalités ont confié la gestion du contrôle animalier aux soins de la SPA Beauce- Etchemin.