Les bibliothèques de Beauce-Sartigan s’animeront à nouveau

Pour une deuxième année consécutive, mais cette fois avec plus d’animation, la population pourra s’inscrire et participer gratuitement aux différents ateliers d’animations offerts par les artistes de la région qui se promèneront parmi les dix bibliothèques d’ici.

L’année dernière, l’entraîneur d’animation et d’improvisation, Patrick Couture, avait présenté quelques ateliers et sera de retour cette année. Cette fois-ci, le gagnant 2014 dans la catégorie humour de Cégeps en spectacle animera l’atelier « Jeux d’écriture » où il offrira aux participants l’occasion d’explorer leur créativité. Le populaire concept « Texte troué », mieux connu dans la langue de Shakespeare sous l’appellation Mad Libs.

Comme ce fut le cas il y a un an, un spectacle de Noël avait été présenté au public. CaroSol en Scène présentera le spectacle Panique à l’atelier du Père Noël, s’adressant aux enfants de quatre à huit ans.

Parmi les artistes qui feront leur apparition cette année, celle qui vit de sa plume depuis plus de 25 ans, Claude Lebrun. Cette dernière animera « Les greniers de la mémoire », un atelier de créativité et d’écriture autobiographique dans lequel les participants arpenteront leur passé.

« Il manque parfois des ateliers d’écritures dans les écoles. On apprend le vocabulaire et la structure, mais c’est aussi le fun d'écrire. Il manque le plaisir d’écrire et de se lâcher lousse », a laissé entendre Mme Lebrun, qui a bien voulu partager sa passion de l’écriture avec Enbeauce.com « Paroliers à vos plumes » sera son second atelier qui incitera les participants aux notions liées à la chanson.

L’artiste multidisciplinaire, Patrick Maranda, animera quant à lui « Initiation à la bande dessinée » où il survolera les différents styles de la BD en plus d’amener les jeunes à créer leurs propres personnages et scénarios.

« On va chercher l’intérêt des jeunes en plus de comparer les différentes bandes dessinées comme celles de Marvel ou des mangas », a relaté M. Maranda.

En terminant, les animations seront présentées un peu partout sur le territoire et il est important de s’inscrire, car les places sont limitées. Pour plus de détails : CultureBeauce-Sartigan.com

La MRC de Beauce-Sartigan, le CEB et le ministère de la Culture et des Communications (MCC) (via l’Entente de développement culturel) et l’organisme Alphare et Préca (via la Mesure dédiée à la lecture) ont rendu possible cette activité.