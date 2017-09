Début des travaux de la nouvelle tour cellulaire de Lambton

C’est le 25 septembre que les travaux d’excavation pour la construction de la tour cellulaire de Lambton débuteront.

Ladite tour desservira le territoire de la Municipalité de Lambton, la partie sud du Grand lac St-François, les secteurs de la route 263 (Parc national de Frontenac jusqu’au sud-est de Lambton en direction de St-Sébastien) ainsi que les extrémités de la route 108, soit St-Romain et au nord de Lambton.

La tour sera érigée au Centre communautaire et sportif de Lambton et il est difficile de confirmer le moment exact de sa mise en service. Toutefois, l’échéancier visé de la fin des travaux est prévu avant la fin de l’année 2017.

« La tour cellulaire était une nécessité incontournable pour les entreprises de Lambton et des environs. Par exemple, chez Constructions Agrico inc., nous avons dû défrayer d’importantes sommes d’argent pour installer des amplificateurs d’ondes cellulaires, et ce, autant pour les bureaux administratifs que dans les camions des employés afin de pouvoir dispenser efficacement notre service à la clientèle », a noté la présidente du Comité Vitalité Lambton, Annie Bellegarde.

Sogetel Mobilité investira près de 600 000 $ dans la construction de cette tour d’une hauteur de 75 mètres et qui est réalisée en consultation avec Bell Mobilité.

« La construction de la tour viendra améliorer de façon globale l’efficacité du réseau cellulaire à Lambton », a fait part le président et directeur général de Sogetel Mobilité, Jean-Philippe Saia.