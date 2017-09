Une centaine de bénévoles issus de 20 organismes remerciés à Saint-Honoré

Le vendredi 15 septembre dernier, le comité de la ruralité de Saint-Honoré-de-Shenley a réalisé un cocktail dinatoire dédié aux bénévoles s'impliquant de façon régulière dans l'une des organisations du milieu. Financé par la Municipalité, l'évènement a rassemblé près de 110 personnes issues d'une vingtaine d'organisations locales.

« Pour une municipalité comme la nôtre, la contribution exceptionnelle de bénévoles dans diverses organisations est un atout de premier plan qui apporte un dynamisme important pour Saint-Honoré-de-Shenley. Je ne peux passer sous silence qu'il y a des gens de tout âge dans la salle, ce qui prouve qu'il n'y a pas d'âge pour faire du bénévolat », a commenté le conseiller municipal Alain Carrier dans son allocution.

Organisée sous une formule de 5 à 7, divisée en trois parties, la soirée a permis aux personnes présentes de prendre part à une activité d'échanges et de socialisation. Plusieurs bénévoles ont remercié le comité organisateur et la Municipalité pour leur initiative et ont célébré ce genre d'évènement permettant de les encourager à poursuivre leur implication dans la communauté.